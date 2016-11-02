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Судьи
Главный судья:
Овидиу Хацеган (Арад)
Материалы

Базель - ПСЖ

01.11.2016, Вторник, 22:45 мск Базель, стадион Сент Якоб-Парк Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 00:45) Лига чемпионов, 4 тур Базель - ПСЖ
Лига чемпионов (2016/2017), группа A
3 тур
19 октября, среда 21:45 ПСЖ 3:0 Базель
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 6 0 2 4 3:12 -9 2
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