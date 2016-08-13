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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - ЦСКА
Урал - ЦСКА: обзор матча 13 августа 2016
Урал
13.08.2016, суббота, 15:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА
90+4'
Г. Миланов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - ЦСКА
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
Г. Миланов
Пас отдал
Р. Еременко
Замена
А. Ставпец
️️️️
Ч. Лунгу
79'
Замена
Г. Жуков
️️️️
Д. Коробов
72'
71'
Замена
Г. Миланов
️️️️
З. Тошич
66'
Замена
А. Ионов
️️️️
А. Головин
62'
Замена
Б. Натхо
️️️️
А. Дзагоев
Желтая карточка
Ч. Лунгу
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Чисамба Лунгу
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Фидлер
(К)
ОП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Роман Еременко
АП
10
Александр Головин
АП
18
Зоран Тошич
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Урал
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
90
Александр Щербаков
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
3-4-1-1-1
12
Заболотный
6
Динга
14
Фонтанелло
15
Новиков
7
Данцев
92
Емельянов
10
Фидлер
15
Кулаков
10
Лунгу
7
Коробов
10
Павлюченко
4-1-1-3-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
4
Игнашевич
24
Березуцкий
42
Щенников
19
Вернблум
66
Дзагоев
18
Тошич
10
Головин
26
Еременко
90
Траоре
7
Коробов
7
Жуков
7
Жуков
7
Коробов
10
Лунгу
16
Ставпец
16
Ставпец
10
Лунгу
66
Дзагоев
10
Натхо
10
Натхо
66
Дзагоев
18
Тошич
17
Миланов
17
Миланов
18
Тошич
10
Головин
11
Ионов
11
Ионов
10
Головин
Остались в запасе
Урал
ЦСКА
90
Александр Щербаков
ПВ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
8
Сергей Подоксенов
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
90
Александр Щербаков
ПВ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
8
Сергей Подоксенов
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
Остались в запасе
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Урал - ЦСКА
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
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