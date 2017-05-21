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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Рубин
Амкар-Пермь - Рубин: обзор матча 21 мая 2017
Амкар-Пермь
21.05.2017, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Рубин
69'
Б. Йовичич
24'
Жонатас
36'
М. Канунников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Рубин
Желтая карточка
С. Прокофьев
90'
+4
88'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
М. Канунников
85'
Вторая желтая
А. Сонг
73'
Замена
Р. Рочина
️️️️
И. Ахметов
73'
Замена
В. Устинов
️️️️
М. Бауэр
71'
Желтая карточка
С. Санчес
ГОЛ! 1:2!
Б. Йовичич
Пас отдал
А. Гасилин
69'
68'
Желтая карточка
Жонатас
66'
Желтая карточка
А. Сонг
Замена
С. Прокофьев
️️️️
А. Салугин
62'
Замена
С. Баланович
️️️️
П. Комолов
62'
Желтая карточка
Р. Гиголаев
59'
Замена
А. Гасилин
️️️️
Д. Бодул
46'
36'
ГОЛ! 0:2!
М. Канунников
Пас отдал
Жонатас
24'
ГОЛ! 0:1!
Жонатас
Пас отдал
И. Ахметов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
32
Бранко Йовичич
ОП
5
Януш Гол
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
10
Дарко Бодул
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Амкар-Пермь
98
Александр Будаков
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
3-3-2-2
1
Хомич
30
Идову
3
Зайцев
11
Занев
32
Йовичич
5
Гол
2
Милькович
13
Гиголаев
20
Комолов
77
Салугин
10
Бодул
4-2-2-2
1
Нестеренко
26
Бауэр
3
Самбрано
20
Санчес
3
Набиуллин
6
М'Вила
88
Камболов
97
Ахметов
8
Сонг
9
Жонатас
99
Канунников
20
Комолов
23
Баланович
23
Баланович
20
Комолов
10
Бодул
19
Гасилин
19
Гасилин
10
Бодул
77
Салугин
11
Прокофьев
11
Прокофьев
77
Салугин
99
Канунников
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
99
Канунников
26
Бауэр
19
Устинов
19
Устинов
26
Бауэр
97
Ахметов
16
Рочина
16
Рочина
97
Ахметов
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Рубин
77
Михаил Костюков
ПВ
98
Александр Будаков
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
21
Георгий Махатадзе
ЦП
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
23
Олег Кузьмин
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
77
Михаил Костюков
ПВ
98
Александр Будаков
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
Остались в запасе
21
Георгий Махатадзе
ЦП
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
23
Олег Кузьмин
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Амкар-Пермь - Рубин
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Звезда
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