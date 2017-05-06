Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - ЦСКА
Амкар-Пермь - ЦСКА: обзор матча 06 мая 2017
Амкар-Пермь
06.05.2017, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА
60'
Ф. Чалов
65'
Б. Натхо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - ЦСКА
Желтая карточка
А. Салугин
89'
87'
Замена
Г. Миланов
️️️️
Витиньо
Замена
А. Салугин
️️️️
Р. Гиголаев
79'
71'
Замена
А. Ионов
️️️️
Ф. Чалов
Замена
А. Гасилин
️️️️
П. Комолов
65'
65'
ГОЛ! 0:2!
Б. Натхо
Желтая карточка
С. Конде
64'
60'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Чалов
Пас отдал
Витиньо
Замена
С. Баланович
️️️️
М. Костюков
46'
Желтая карточка
Н. Зайцев
36'
19'
Замена
В. Васин
️️️️
А. Березуцкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
2
Александар Милькович
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
11
Петар Занев
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
5
Януш Гол
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Александр Головин
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Амкар-Пермь
98
Александр Будаков
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
99
Олег Мищенко
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
77
Александр Салугин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
98
Павел Овчинников
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Хомич
3
Зайцев
2
Милькович
6
Конде
30
Идову
5
Гол
11
Занев
13
Гиголаев
20
Комолов
77
Костюков
10
Бодул
4-1-2-2-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
6
Березуцкий
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
19
Вернблум
10
Натхо
10
Головин
11
Витиньо
63
Чалов
77
Костюков
23
Баланович
23
Баланович
77
Костюков
13
Гиголаев
77
Салугин
77
Салугин
13
Гиголаев
20
Комолов
19
Гасилин
19
Гасилин
20
Комолов
6
Березуцкий
5
Васин
5
Васин
6
Березуцкий
11
Витиньо
17
Миланов
17
Миланов
11
Витиньо
63
Чалов
11
Ионов
11
Ионов
63
Чалов
Остались в запасе
Амкар-Пермь
ЦСКА
10
Давид Хурцидзе
АП
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
98
Александр Будаков
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
1
Илья Помазун
ВР
98
Павел Овчинников
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
10
Давид Хурцидзе
АП
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
98
Александр Будаков
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
98
Павел Овчинников
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Амкар-Пермь - ЦСКА
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Вячеслав Семенов (Гатчина)
Егор Болховитин (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Игорь Панин (Дмитров)
Инспектор:
Игорь Синер (Омск)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
Наш Футбол
Новости команд
Все
Амкар-Пермь
ЦСКА
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
17:26
1
Гусев объяснил, за счет чего «Ахмат» может добиться результата в матче с ЦСКА
14:59
2
«Спартак», «Краснодар» и ЦСКА рассмотрят подписание защитника сборной России
13:45
44
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
12:54
8
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
Экс-участник еврокубков от России приблизился к возвращению в РПЛ
27 сентября
«Динамо Ставрополь» – «Амкар»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Амкар» – «Динамо-2»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
17:26
1
Гусев объяснил, за счет чего «Ахмат» может добиться результата в матче с ЦСКА
14:59
2
«Спартак», «Краснодар» и ЦСКА рассмотрят подписание защитника сборной России
13:45
44
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
12:54
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+