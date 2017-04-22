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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Анжи
Ахмат - Анжи: обзор матча 22 апреля 2017
Ахмат
22.04.2017, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Анжи
14'
Ф. Браун Форбс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Анжи
90'
+5
Желтая карточка
А. Кацаев
90'
+4
Желтая карточка
Д. Юрченко
82'
Замена
С. Эзатолахи
️️️️
Ф. Будковский
Замена
О. Иванов
️️️️
Г. Теодор Грозав
78'
Замена
З. Садаев
️️️️
О. Роши
66'
Замена
Б. Бериша
️️️️
М. Митришев
64'
62'
Замена
П. Долгов
️️️️
Ф. Браун Форбс
53'
Желтая карточка
Ф. Браун Форбс
36'
Замена
С. Брызгалов
️️️️
А. Дудиев
31'
Желтая карточка
А. Дудиев
14'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Браун Форбс
Пас отдал
А. Кацаев
Желтая карточка
О. Роши
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Анжи
1
Давид Юрченко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
22
Факундо Пирис
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Анжи
1
Александр Фильцов
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
90
Андрей Лях
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
91
Павел Долгов
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
4-4-1-1
1
Городов
3
Плиев
13
Семенов
4
Анхель
40
Уциев
37
Грозав
21
Роши
14
Кузяев
21
Оздоев
95
Митришев
9
Балай
3-2-3-1-1
1
Юрченко
26
Браун Форбс
2
Жиров
97
Фибел
8
Дудиев
5
Мусалов
10
Кацаев
3
Тетрашвили
99
Гулиев
91
Яковлев
28
Будковский
95
Митришев
7
Бериша
7
Бериша
95
Митришев
37
Грозав
19
Иванов
19
Иванов
37
Грозав
21
Роши
9
Садаев
9
Садаев
21
Роши
8
Дудиев
92
Брызгалов
92
Брызгалов
8
Дудиев
28
Будковский
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
28
Будковский
26
Браун Форбс
91
Долгов
91
Долгов
26
Браун Форбс
Остались в запасе
Ахмат
Анжи
31
Ярослав Годзюр
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
1
Александр Фильцов
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
90
Андрей Лях
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
1
Александр Фильцов
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
90
Андрей Лях
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Ахмат - Анжи
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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