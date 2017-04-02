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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Ахмат
Амкар-Пермь - Ахмат: обзор матча 02 апреля 2017
Амкар-Пермь
02.04.2017, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Ахмат
9'
Р. Гиголаев
31'
М. Митришев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Ахмат
81'
Замена
Н. Гьембер
️️️️
М. Митришев
Замена
А. Гасилин
️️️️
М. Костюков
77'
76'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Б. Балай
69'
Желтая карточка
Р. Уциев
64'
Замена
️️️️
О. Роши
Замена
Д. Бодул
️️️️
С. Прокофьев
62'
Замена
Б. Йовичич
️️️️
П. Комолов
46'
31'
ГОЛ! 1:1!
М. Митришев
Пас отдал
О. Роши
18'
Желтая карточка
О. Роши
ГОЛ! 1:0!
Р. Гиголаев
Пас отдал
М. Костюков
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
5
Януш Гол
ОП
8
Фегор Огуде
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Беким Балай
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Амкар-Пермь
98
Александр Будаков
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
10
Дарко Бодул
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Хомич
30
Идову
6
Конде
3
Зайцев
11
Занев
5
Гол
13
Гиголаев
20
Комолов
8
Огуде
77
Костюков
11
Прокофьев
4-2-2-2
1
Городов
40
Уциев
5
Мохаммади
4
Анхель
13
Семенов
14
Кузяев
21
Роши
95
Митришев
7
Бериша
10
Лебеденко
9
Балай
20
Комолов
32
Йовичич
32
Йовичич
20
Комолов
11
Прокофьев
10
Бодул
10
Бодул
11
Прокофьев
77
Костюков
19
Гасилин
19
Гасилин
77
Костюков
95
Митришев
23
Гьембер
23
Гьембер
95
Митришев
9
Балай
11
Мбенг
11
Мбенг
9
Балай
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Ахмат
10
Давид Хурцидзе
АП
98
Александр Будаков
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
31
Ярослав Годзюр
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
10
Давид Хурцидзе
АП
98
Александр Будаков
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Амкар-Пермь - Ахмат
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
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