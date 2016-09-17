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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Амкар-Пермь
Ахмат - Амкар-Пермь: обзор матча 17 сентября 2016
Ахмат
17.09.2016, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 3
Завершен
Амкар-Пермь
9'
Родолфо
26'
А. Милькович
51'
Н. Зайцев
75'
Я. Гол (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Амкар-Пермь
90'
+3
Желтая карточка
Д. Бодул
90'
+1
Желтая карточка
М. Костюков
Желтая карточка
Родолфо
90'
+1
87'
Замена
М. Костюков
️️️️
С. Баланович
Замена
А. Мбенг
️️️️
М. Митришев
79'
77'
Замена
П. Комолов
️️️️
Б. Йовичич
75'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Я. Гол
Желтая карточка
З. Садаев
74'
Замена
З. Плиев
️️️️
М. Мохаммади
66'
Замена
З. Садаев
️️️️
Д. Кузяев
65'
63'
Замена
А. Салугин
️️️️
С. Прокофьев
51'
ГОЛ! 1:2!
Н. Зайцев
Пас отдал
Я. Гол
49'
Желтая карточка
Г. Джикия
Желтая карточка
Ф. Пирис
34'
32'
Желтая карточка
Я. Гол
26'
ГОЛ! 1:1!
А. Милькович
Пас отдал
Г. Джикия
ГОЛ! 1:0!
Родолфо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Беким Балай
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
5
Януш Гол
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
21
Одисе Роши
ЦП
88
Педро Кен
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Амкар-Пермь
98
Александр Будаков
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
7
Антон Шиндер
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
4-3-1-2
31
Годзюр
2
Родолфо
4
Анхель
5
Мохаммади
40
Уциев
22
Пирис
14
Кузяев
19
Иванов
95
Митришев
10
Лебеденко
9
Балай
3-5-2
57
Селихов
30
Идову
14
Джикия
3
Зайцев
2
Милькович
23
Баланович
5
Гол
32
Йовичич
11
Занев
10
Бодул
11
Прокофьев
5
Мохаммади
3
Плиев
3
Плиев
5
Мохаммади
95
Митришев
11
Мбенг
11
Мбенг
95
Митришев
14
Кузяев
9
Садаев
9
Садаев
14
Кузяев
23
Баланович
77
Костюков
77
Костюков
23
Баланович
32
Йовичич
20
Комолов
20
Комолов
32
Йовичич
11
Прокофьев
77
Салугин
77
Салугин
11
Прокофьев
Остались в запасе
Ахмат
Амкар-Пермь
1
Евгений Городов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
21
Одисе Роши
ЦП
88
Педро Кен
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
10
Давид Хурцидзе
АП
98
Александр Будаков
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
8
Алихан Шаваев
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
21
Одисе Роши
ЦП
88
Педро Кен
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
10
Давид Хурцидзе
АП
98
Александр Будаков
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
8
Алихан Шаваев
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Ахмат - Амкар-Пермь
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Андрей Глот (Ярославль)
Александр Шимарыгин (Сосновый Бор)
Инспектор:
Юрий Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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