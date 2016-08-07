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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Томь
Локомотив - Томь: обзор матча 07 августа 2016
Локомотив
07.08.2016, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Томь
13'
П. Шкулетич (П)
33'
А. Самедов (П)
76'
Э. Бикфалви
85'
А. Пугин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Томь
88'
Желтая карточка
Е. Баляйкин
85'
ГОЛ! 2:2!
А. Пугин
79'
Замена
А. Касьян
️️️️
М. Тишкин
76'
ГОЛ! 2:1!
Э. Бикфалви
Замена
В. Игнатьев
️️️️
А. Касаев
73'
72'
Желтая карточка
С. Самодин
Замена
️️️️
П. Шкулетич
71'
65'
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
П. Голышев
64'
Замена
П. Кудряшов
️️️️
А. Попов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Самедов
33'
24'
Желтая карточка
М. Тишкин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Шкулетич
13'
12'
Желтая карточка
Д. Яблонски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛВ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПВ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Томь
1
Антон Коченков
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
66
Анте Пульич
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
85
Давид Яблонски
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛВ
44
Максим Тишкин
ЦП
72
Павел Голышев
АП
10
Эрик Бикфалви
АП
18
Артем Попов
ПВ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
19
Александр Касьян
ЦФ
4-2-3-1
1
Гилерме
29
Денисов
39
Пейчинович
17
Михалик
49
Шишкин
88
Ндинга
18
Коломейцев
11
Касаев
59
Миранчук
19
Самедов
32
Шкулетич
4-1-3-2
1
Коченков
85
Яблонски
66
Пульич
0
Дьяков
26
Бордачев
44
Тишкин
18
Попов
10
Бикфалви
17
Пугин
22
Самодин
72
Голышев
11
Касаев
20
Игнатьев
20
Игнатьев
11
Касаев
18
Попов
29
Кудряшов
29
Кудряшов
18
Попов
72
Голышев
32
Баляйкин
32
Баляйкин
72
Голышев
44
Тишкин
19
Касьян
19
Касьян
44
Тишкин
Остались в запасе
Локомотив
Томь
42
Иван Лапшов
ЦЗ
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Главный тренер
Игорь Черевченко
1
Алексей Солосин
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
Остались в запасе
42
Иван Лапшов
ЦЗ
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Остались в запасе
1
Алексей Солосин
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Локомотив - Томь
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Вячеслав Семенов (Гатчина)
Егор Болховитин (Ленинградская область)
Инспектор:
Сергей Зуев (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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