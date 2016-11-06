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Судьи
Главный судья:
Роберт Мэдли (Йоркшир)
Материалы

Челси - Эвертон

05.11.2016, Суббота, 20:30 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ Англия. Премьер-лига, 11 тур Челси - Эвертон
Англия. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
12 марта, суббота 20:30 Эвертон 2:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
16 января, суббота 18:00 Челси 3:3 Эвертон
5 тур
12 сентября, суббота 14:45 Эвертон 3:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
25 тур
11 февраля, среда 22:45 Челси 1:0 Эвертон
3 тур
30 августа, суббота 20:30 Эвертон 3:6 Челси
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
22 февраля, суббота 16:45 Челси 1:0 Эвертон
4 тур
14 сентября, суббота 20:30 Эвертон 1:0 Челси
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
38 тур
19 мая, воскресенье 19:00 Челси 2:1 Эвертон
20 тур
30 декабря, воскресенье 17:30 Эвертон 1:2 Челси
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
25 тур
11 февраля, суббота 19:00 Эвертон 2:0 Челси
8 тур
15 октября, суббота 20:30 Челси 3:1 Эвертон
Англия. Кубок Лиги (2011/2012)
Плей-офф, 1/8 финала
26 октября, среда 23:00 Эвертон 1:2 Челси
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
38 тур
22 мая, воскресенье 19:00 Эвертон 1:0 Челси
16 тур
4 декабря, суббота 18:00 Челси 1:1 Эвертон
Англия. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
повторный матч		 19 февраля, суббота 15:30 Челси 1:1
(3:4)п		 Эвертон
Англия. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
29 января, суббота 15:30 Эвертон 1:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
26 тур
10 февраля, среда 23:00 Эвертон 2:1 Челси
16 тур
12 декабря, суббота 18:00 Челси 3:3 Эвертон
Англия. Кубок (2008/2009)
Финал
30 мая, суббота 18:00 Челси 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
33 тур
22 апреля, среда 23:00 Челси 0:0 Эвертон
18 тур
22 декабря, понедельник 23:00 Эвертон 0:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
35 тур
17 апреля, четверг 23:00 Эвертон 0:1 Челси
13 тур
11 ноября, воскресенье 17:00 Челси 1:1 Эвертон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 30 3 5 85:33 +52 93
2. Тоттенхэм 38 26 8 4 86:26 +60 86
3. Манчестер Сити 38 23 9 6 80:39 +41 78
4. Ливерпуль 38 22 10 6 78:42 +36 76
5. Арсенал 38 23 6 9 77:44 +33 75
6. Манчестер Юн 38 18 15 5 54:29 +25 69
7. Эвертон 38 17 10 11 62:44 +18 61
8. Саутгемптон 38 12 10 16 41:48 -7 46
9. Борнмут 38 12 10 16 55:67 -12 46
10. Вест Бромвич 38 12 9 17 43:51 -8 45
11. Вест Хэм 38 12 9 17 47:64 -17 45
12. Лестер 38 12 8 18 48:63 -15 44
13. Сток Сити 38 11 11 16 41:56 -15 44
14. Кристал Пэлас 38 12 5 21 50:63 -13 41
15. Суонси 38 12 5 21 45:70 -25 41
16. Бернли 38 11 7 20 39:55 -16 40
17. Уотфорд 38 11 7 20 40:68 -28 40
18. Халл Сити 38 9 7 22 37:80 -43 34
19. Мидлсбро 38 5 13 20 27:53 -26 28
20. Сандерленд 38 6 6 26 29:69 -40 24
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    Рейтинг: +100

    PopCorn963 5 ноября 2016, 22:09

    А***ть!

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    Рейтинг: +1655

    PassCSKA 5 ноября 2016, 21:58

    вообще-то уже 5:0)

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