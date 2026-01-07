Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Фулхэм» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 января 2026

«Фулхэм» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 января 2026

7 января, 17:11
Фулхэм
07.01.2026, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Челси
55' Р. Хименес 81' Х. Уилсон
72' Л. Делап
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
31
Исса Диоп
ЦЗ
5
Йоахим Андерсен
ЦЗ
15
Хорхе Куэнка
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
10
Том Кэрни
(К) ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
8
Харри Уилсон
ПВ
7
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Челси
1
Роберт Санчес
ВР
3
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
23
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
8
Энцо Фернандес
(К) ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Андрей Сантос
ОП
7
Педру Нету
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
9
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Фулхэм
23
Бенжамин Леком
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
20
Саша Лукич
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
38
Seth Ridgeon
ЦП
22
Кевин
ЛВ
11
Адама Траоре
ПВ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
35
Samuel Amissah
ЦФ
Челси
12
Филип Йоргенсен
ВР
29
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
49
Алехандро Гарначо
ЛВ
41
Эстевао
ПВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
20
Жуан Педро
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Лено
31
Диоп
5
Андерсен
15
Куэнка
33
Робинсон
16
Берге
21
Кастань
10
Кэрни
32
Смит-Роу
8
Уилсон
7
Хименес
4-3-2-1
1
Санчес
27
Густо
4
Адарабиойо
23
Чалоба
3
Кукурелья
8
Фернандес
25
Кайседо
17
Сантос
10
Палмер
7
Нету
9
Делап
Статистика матча Фулхэм - Челси
4
1
3
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
ВАР
1
0
Угловые удары
2
11
Нарушения
11
6
Офсайды
1
2
Количество передач
572
459
Сейвы
4
3
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.2
2.39
xGP (предотвращенные голы)
-0.24
-0.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Челси», 21-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 января в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм»«Челси»

«Фулхэм» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Фулхэм
