07.01.2026, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
Фулхэм
3-3-1-2-1
1
Лено
31
Диоп
5
Андерсен
15
Куэнка
33
Робинсон
16
Берге
21
Кастань
10
Кэрни
32
Смит-Роу
8
Уилсон
7
Хименес
4-3-2-1
1
Санчес
27
Густо
4
Адарабиойо
23
Чалоба
3
Кукурелья
8
Фернандес
25
Кайседо
17
Сантос
10
Палмер
7
Нету
9
Делап
33
Робинсон
30
Сессеньон
30
Сессеньон
33
Робинсон
10
Кэрни
20
Лукич
20
Лукич
10
Кэрни
32
Смит-Роу
6
Рид
6
Рид
32
Смит-Роу
15
Куэнка
22
Кевин
22
Кевин
15
Куэнка
8
Уилсон
11
Траоре
11
Траоре
8
Уилсон
17
Сантос
21
Хато
21
Хато
17
Сантос
27
Густо
34
Ачампонг
34
Ачампонг
27
Густо
8
Фернандес
24
Джеймс
24
Джеймс
8
Фернандес
10
Палмер
20
Педро
20
Педро
10
Палмер
Остались в запасе
Фулхэм
Челси
23
Бенжамин Леком
ВР
38
Seth Ridgeon
ЦП
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
35
Samuel Amissah
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
12
Филип Йоргенсен
ВР
29
Уэсли Фофана
ЦЗ
49
Алехандро Гарначо
ЛВ
41
Эстевао
ПВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
38
Seth Ridgeon
ЦП
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
35
Samuel Amissah
ЦФ
Остались в запасе
12
Филип Йоргенсен
ВР
29
Уэсли Фофана
ЦЗ
49
Алехандро Гарначо
ЛВ
41
Эстевао
ПВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Лайам Росеньор
Статистика матча Фулхэм - Челси
4
1
3
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
ВАР
1
0
Угловые удары
2
11
Нарушения
11
6
Офсайды
1
2
Количество передач
572
459
Сейвы
4
3
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.2
2.39
xGP (предотвращенные голы)
-0.24
-0.24
Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Челси», 21-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 января в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» – «Челси»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»