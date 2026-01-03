Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Эвертон» – «Брентфорд»: прогноз и ставки на матч 4 января 2026 с коэффициентом 1.7

03 января 2026 9:18
Эвертон - Брентфорд
04 янв. 2026, воскресенье 18:00 | Англия. Премьер-лига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку

4 января в рамках 20 тура чемпионата Англии «Эвертон» примет «Брентфорд». Команды соседствуют в турнирной таблице и сохраняют плотный контакт с зоной еврокубков, поэтому очная встреча имеет большое значение с точки зрения распределения мест. «Эвертон» подходит к матчу после уверенной выездной победы над «Ноттингем Форест», тогда как «Брентфорд» в прошлом туре сыграл прагматичную нулевую ничью с «Тоттенхэмом». Встреча обещает быть напряженной и тактически осторожной.

«Эвертон»

Команда стабильно набирает очки и выглядит организованно в обороне. В пяти последних матчах «Эвертон» пропустил всего три мяча, а победа над «Ноттингем Форест» со счетом 2:0 подчеркнула уверенность команды при игре вторым номером. При этом атакующий потенциал ограничен – в среднем один забитый мяч за игру, но этого часто хватает для набора очков.

«Брентфорд»

«Брентфорд» продолжает демонстрировать хорошую серию без поражений, не проигрывая в четырех матчах подряд. Команда более результативна в атаке, чем соперник, но при этом редко допускает провалы в защите. Нулевая ничья с «Тоттенхэмом» показала, что «Брентфорд» умеет адаптироваться под статус соперника и играть на результат.

Факты о командах

«Эвертон»

  • Не проигрывает «Брентфорду» в 6 последних очных матчах
  • В среднем 1.00 забитого и 0.60 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей против «Брентфорда»

«Брентфорд»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах чемпионата
  • В среднем 1.40 забитого и 0.80 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает не более одного мяча в 4 из 5 последних игр

Личные встречи
36% (4)
36% (4)
27% (3)
16
Забитых мячей
13
1.45
В среднем за матч
1.18
4:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Эвертон
2 : 4
04.01.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Брентфорд
1 : 1
26.02.2025
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
0 : 0
23.11.2024
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Эвертон
1 : 0
27.04.2024
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Брентфорд
1 : 3
23.09.2023
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Эвертон
1 : 0
11.03.2023
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Брентфорд
1 : 1
27.08.2022
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Эвертон
2 : 3
15.05.2022
Брентфорд
Англия. Кубок, 1/16 финала
Эвертон
4 : 1
05.02.2022
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
1 : 0
28.11.2021
Эвертон
Англия. Кубок лиги,
Брентфорд
1 : 1
21.09.2010
Эвертон
Показать все

Прогноз на матч «Эвертон» – «Брентфорд»

Матч ожидается плотным и осторожным, с акцентом на оборону и борьбу за инициативу в центре поля. «Эвертон» стабилен дома и традиционно неудобен для «Брентфорда», тогда как гости находятся в хорошей форме, но редко играют результативно на выезде. Наиболее логичным выглядит сценарий с ограниченным количеством голов и равной борьбой без явного доминирования одной из сторон.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.7
  • Ничья или победа «Эвертона» (1Х) – коэффициент 1.60

1.70
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Англия. Премьер-лига Брентфорд Эвертон
Другие прогнозы
15.01.2026
20:30
1.70
Италия. Серия А, 16 тур
Верона - Болонья
Двойной шанс «Верона» (1X)
15.01.2026
22:45
1.75
Италия. Серия А, 16 тур
Комо - Милан
Тотал меньше 2.5 голов
15.01.2026
23:00
1.64
Испания. Кубок, 1/8 финала
Расинг - Барселона
Победа «Барселоны» с форой (-1.5)
16.01.2026
17:45
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж - Аль-Охдуд
Победа «Халиджа»
16.01.2026
22:30
1.90
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер - Айнтрахт
Победа «Айнтрахта» с форой (0)
16.01.2026
23:00
1.73
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол - Жирона
Тотал меньше 2.5 голов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 