4 января в рамках 20 тура чемпионата Англии «Эвертон» примет «Брентфорд». Команды соседствуют в турнирной таблице и сохраняют плотный контакт с зоной еврокубков, поэтому очная встреча имеет большое значение с точки зрения распределения мест. «Эвертон» подходит к матчу после уверенной выездной победы над «Ноттингем Форест», тогда как «Брентфорд» в прошлом туре сыграл прагматичную нулевую ничью с «Тоттенхэмом». Встреча обещает быть напряженной и тактически осторожной.

«Эвертон»

Команда стабильно набирает очки и выглядит организованно в обороне. В пяти последних матчах «Эвертон» пропустил всего три мяча, а победа над «Ноттингем Форест» со счетом 2:0 подчеркнула уверенность команды при игре вторым номером. При этом атакующий потенциал ограничен – в среднем один забитый мяч за игру, но этого часто хватает для набора очков.

«Брентфорд»

«Брентфорд» продолжает демонстрировать хорошую серию без поражений, не проигрывая в четырех матчах подряд. Команда более результативна в атаке, чем соперник, но при этом редко допускает провалы в защите. Нулевая ничья с «Тоттенхэмом» показала, что «Брентфорд» умеет адаптироваться под статус соперника и играть на результат.

Факты о командах

«Эвертон»

Не проигрывает «Брентфорду» в 6 последних очных матчах

В среднем 1.00 забитого и 0.60 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 7 из 9 последних матчей против «Брентфорда»

«Брентфорд»