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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Эвертон
Брентфорд - Эвертон: обзор матча 27 августа 2022
Брентфорд
27.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
85'
В. Янельт
24'
Э. Гордон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Эвертон
Желтая карточка
А. Хики
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Э. Гордон
Замена
М. Серенсен
️️️️
Д. Да Силва
90'
+2
86'
Замена
Р. Винагре
️️️️
В. Миколенко
86'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Д. Макнил
ГОЛ! 1:1!
В. Янельт
Пас отдал
К. Льюис-Поттер
85'
81'
Желтая карточка
Д. Пикфорд
78'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
А. Онана
Замена
М. Дамсгор
️️️️
Б. Мбемо
78'
Замена
В. Янельт
️️️️
К. Нергор
68'
Замена
Ш. Баптист
️️️️
Занка
68'
Замена
К. Льюис-Поттер
️️️️
Й. Висса
68'
68'
Замена
М. Кин
️️️️
М. Холгейт
Желтая карточка
Й. Висса
55'
24'
ГОЛ! 0:1!
Э. Гордон
Пас отдал
К. Коди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
3
Рико Генри
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
25
Аллан
ЦП
17
Стэнли Миллс
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
4-3-2-1
1
Райя
3
Генри
25
Занка
15
Ми
2
Хики
10
Да Силва
23
Нергор
8
Йенсен
9
Висса
19
Мбемо
17
Тони
3-3-3-1
1
Пикфорд
27
Холгейт
15
Коди
6
Тарковски
2
Паттерсон
24
Онана
16
Миколенко
10
Грей
11
Макнил
17
Ивоби
10
Гордон
10
Да Силва
22
Серенсен
22
Серенсен
10
Да Силва
23
Нергор
27
Янельт
27
Янельт
23
Нергор
25
Занка
26
Баптист
26
Баптист
25
Занка
9
Висса
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
9
Висса
19
Мбемо
24
Дамсгор
24
Дамсгор
19
Мбемо
16
Миколенко
19
Винагре
19
Винагре
16
Миколенко
27
Холгейт
5
Кин
5
Кин
27
Холгейт
24
Онана
22
Дэвис
22
Дэвис
24
Онана
11
Макнил
23
Рондон
23
Рондон
11
Макнил
Остались в запасе
Брентфорд
Эвертон
1
Томас Стракоша
ВР
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Томас Франк
31
Асмир Бегович
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
25
Аллан
ЦП
17
Стэнли Миллс
ПВ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
25
Аллан
ЦП
17
Стэнли Миллс
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Брентфорд - Эвертон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
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