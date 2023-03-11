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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Брентфорд
Эвертон - Брентфорд: обзор матча 11 марта 2023
Эвертон
11.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Брентфорд
1'
Д. Макнил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Брентфорд
Замена
В. Миколенко
️️️️
А. Ивоби
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Б. Мбемо
87'
Замена
С. Годдос
️️️️
Р. Генри
Замена
Н. Мопе
️️️️
Д. Грей
86'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
А. Онана
80'
75'
Замена
Й. Висса
️️️️
А. Хики
75'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
К. Нергор
Желтая карточка
А. Дукуре
71'
62'
Замена
К. Шаде
️️️️
М. Йенсен
62'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
М. Дамсгор
Желтая карточка
Ш. Коулмен
61'
45'
+1
Желтая карточка
К. Нергор
ГОЛ! 1:0!
Д. Макнил
Пас отдал
А. Дукуре
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
24
Амаду Онана
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Аарон Хики
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
4-2-1-3
1
Пикфорд
5
Кин
6
Тарковски
4
Годфри
23
Коулмен
5
Гуйе
24
Онана
6
Дукуре
10
Грей
11
Макнил
17
Ивоби
4-1-2-2-1
1
Райя
3
Генри
2
Пайннок
15
Ми
2
Хики
27
Янельт
23
Нергор
8
Йенсен
19
Мбемо
24
Дамсгор
17
Тони
17
Ивоби
16
Миколенко
16
Миколенко
17
Ивоби
24
Онана
22
Дэвис
22
Дэвис
24
Онана
10
Грей
11
Мопе
11
Мопе
10
Грей
23
Нергор
16
Ониика
16
Ониика
23
Нергор
24
Дамсгор
10
Да Силва
10
Да Силва
24
Дамсгор
3
Генри
7
Годдос
7
Годдос
3
Генри
2
Хики
9
Висса
9
Висса
2
Хики
8
Йенсен
7
Шаде
7
Шаде
8
Йенсен
Остались в запасе
Эвертон
Брентфорд
31
Асмир Бегович
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
13
Мэттью Кокс
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
9
Эллис Симмс
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Эвертон - Брентфорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
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