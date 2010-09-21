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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Брентфорд - Эвертон
Брентфорд - Эвертон: обзор матча 21 сентября 2010
Брентфорд
21.09.2010, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Брентфорд - Эвертон
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