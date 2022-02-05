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Англия. Кубок
Эвертон - Брентфорд
Эвертон - Брентфорд: обзор матча 05 февраля 2022
Эвертон
05.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
4 : 1
Завершен
Брентфорд
31'
Й. Мина
48'
Ришарлисон
62'
М. Холгейт
90+1'
Э. Таунсенд
54'
А. Тони (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Брентфорд
ГОЛ! 4:1!
Э. Таунсенд
Пас отдал
А. Ивоби
90'
+1
Замена
А. Ивоби
️️️️
Д. Грей
88'
Замена
Д. Тосун
️️️️
Ришарлисон
88'
83'
Замена
Ф. Стивенс
️️️️
Р. Генри
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Э. Гордон
73'
Замена
Д. Кенни
️️️️
В. Миколенко
73'
72'
Замена
С. Годдос
️️️️
С. Каньос
72'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
М. Расмуссен
Желтая карточка
Э. Гордон
67'
ГОЛ! 3:1!
М. Холгейт
62'
62'
Замена
Ш. Баптист
️️️️
В. Янельт
54'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Тони
ГОЛ! 2:0!
Ришарлисон
Пас отдал
Аллан
48'
42'
Желтая карточка
М. Расмуссен
ГОЛ! 1:0!
Й. Мина
Пас отдал
Д. Грей
31'
Желтая карточка
А. Гомеш
24'
Замена
Й. Мина
️️️️
Б. Годфри
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
25
Аллан
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Брентфорд
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Саман Годдос
АП
43
Натан Янг-Кумбес
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Пикфорд
5
Кин
27
Холгейт
4
Годфри
16
Миколенко
23
Коулмен
25
Аллан
20
Гомеш
10
Грей
10
Гордон
47
Ришарлисон
3-3-2-1-1
1
Райя
20
Айер
18
Янссон
22
Серенсен
2
Расмуссен
27
Янельт
3
Генри
23
Нергор
8
Йенсен
7
Каньос
17
Тони
16
Миколенко
3
Кенни
3
Кенни
16
Миколенко
4
Годфри
22
Мина
22
Мина
4
Годфри
10
Грей
17
Ивоби
17
Ивоби
10
Грей
10
Гордон
25
Таунсенд
25
Таунсенд
10
Гордон
47
Ришарлисон
23
Тосун
23
Тосун
47
Ришарлисон
3
Генри
2
Стивенс
2
Стивенс
3
Генри
2
Расмуссен
10
Да Силва
10
Да Силва
2
Расмуссен
27
Янельт
26
Баптист
26
Баптист
27
Янельт
7
Каньос
7
Годдос
7
Годдос
7
Каньос
Остались в запасе
Эвертон
Брентфорд
31
Асмир Бегович
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
16
Фрэнк Ониика
ЦП
43
Натан Янг-Кумбес
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
16
Фрэнк Ониика
ЦП
43
Натан Янг-Кумбес
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Эвертон - Брентфорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
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