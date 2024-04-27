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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Брентфорд
Эвертон - Брентфорд: обзор матча 27 апреля 2024
Эвертон
27.04.2024, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 0
Завершен
Брентфорд
60'
И. Гуйе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Брентфорд
Замена
М. Кин
️️️️
Ю. Шермити
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
Б. Мбемо
84'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
К. Айер
78'
Замена
Е. Ярмолюк
️️️️
К. Нергор
Замена
А. Онана
️️️️
И. Гуйе
78'
77'
Замена
К. Шаде
️️️️
С. Регилон
Желтая карточка
Д. Тарковски
74'
68'
Замена
К. Льюис-Поттер
️️️️
Й. Висса
67'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
В. Янельт
ГОЛ! 1:0!
И. Гуйе
60'
43'
Желтая карточка
С. Регилон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Эвертон
22
Эндрю Лонерган
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
14
Jenson Metcalfe
ЦП
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
7
Саман Годдос
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
15
Янг
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
4
Годфри
5
Гуйе
37
Гарнер
6
Дукуре
11
Макнил
11
Харрисон
9
Шермити
4-1-2-2-1
1
Флеккен
22
Коллинс
2
Пайннок
20
Айер
3
Регилон
27
Янельт
8
Йенсен
23
Нергор
19
Мбемо
9
Висса
17
Тони
9
Шермити
5
Кин
5
Кин
9
Шермити
5
Гуйе
24
Онана
24
Онана
5
Гуйе
20
Айер
2
Расмуссен
2
Расмуссен
20
Айер
23
Нергор
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
23
Нергор
27
Янельт
24
Дамсгор
24
Дамсгор
27
Янельт
9
Висса
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
9
Висса
3
Регилон
7
Шаде
7
Шаде
3
Регилон
Остались в запасе
Эвертон
Брентфорд
22
Эндрю Лонерган
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
14
Jenson Metcalfe
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
Главный тренер
Шон Дайч
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
25
Занка
ЦЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
14
Jenson Metcalfe
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
25
Занка
ЦЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Эвертон - Брентфорд
1
2
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
12
Офсайды
4
2
Количество передач
412
447
Сейвы
4
0
Точность передач %
76
78
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
0.77
0.83
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Ингланд
Стадион:
Гудисон Парк
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