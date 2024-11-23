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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Брентфорд
Эвертон - Брентфорд: обзор матча 23 ноября 2024
Эвертон
23.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Брентфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Брентфорд
86'
Замена
Е. Ярмолюк
️️️️
В. Янельт
Замена
О. Мангала
️️️️
А. Дукуре
72'
Замена
Бету
️️️️
Й. Линдстрем
72'
72'
Замена
И. Тиаго
️️️️
Й. Висса
72'
Замена
К. Шаде
️️️️
М. Дамсгор
41'
Красная карточка
К. Нергор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
92
Callum Bates
ЦП
45
Харрисон Армстронг
ЦП
23
Бету
ЦФ
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
15
Янг
5
Гуйе
6
Дукуре
7
Ндиайе
11
Макнил
35
Линдстрем
9
Калверт-Льюин
3-1-2-3-1
1
Флеккен
22
Коллинс
2
Пайннок
4
ван ден Берг
27
Янельт
8
Йенсен
23
Нергор
19
Мбемо
9
Висса
23
Льюис-Поттер
24
Дамсгор
6
Дукуре
23
Мангала
23
Мангала
6
Дукуре
35
Линдстрем
23
Бету
23
Бету
35
Линдстрем
27
Янельт
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
27
Янельт
24
Дамсгор
7
Шаде
7
Шаде
24
Дамсгор
9
Висса
9
Тиаго
9
Тиаго
9
Висса
Остались в запасе
Эвертон
Брентфорд
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
92
Callum Bates
ЦП
45
Харрисон Армстронг
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
Главный тренер
Шон Дайч
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
92
Callum Bates
ЦП
45
Харрисон Армстронг
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Эвертон - Брентфорд
1
1
Всего ударов по воротам
27
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
10
4
Нарушения
8
10
Офсайды
3
3
Количество передач
460
341
Сейвы
2
5
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
12
4
Блокированные удары
10
3
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
11
4
xG (ожидаемые голы)
1.15
1.08
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
- : -
02.12.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Гудисон Парк
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