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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Брентфорд
Эвертон - Брентфорд: обзор матча 15 мая 2022
Эвертон
15.05.2022, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 37 тур
2 : 3
Завершен
Брентфорд
10'
Д. Калверт-Льюин
45+2'
Ришарлисон (П)
37'
Ш. Коулмен (АГ)
62'
Й. Висса
64'
Р. Генри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Брентфорд
Красная карточка
Х. Саломон Рондон
88'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Ш. Коулмен
84'
75'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
Й. Висса
Замена
Д. Кенни
️️️️
А. Гомеш
72'
Замена
Д. Грей
️️️️
Э. Гордон
72'
64'
ГОЛ! 2:3!
Р. Генри
Пас отдал
К. Нергор
62'
ГОЛ! 2:2!
Й. Висса
Пас отдал
К. Эриксен
59'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
К. Айер
46'
Замена
В. Янельт
️️️️
М. Серенсен
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ришарлисон
45'
+2
40'
Желтая карточка
К. Айер
37'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ш. Коулмен
27'
Желтая карточка
М. Йенсен
Красная карточка
Д. Брэнтуэйт
18'
10'
Желтая карточка
М. Серенсен
ГОЛ! 1:0!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Ришарлисон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
2
Рис Уэлч
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
25
Аллан
ЦП
21
Исаак Прайс
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
8
Деле Алли
АП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Брентфорд
1
Йонас Лоссль
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
26
Шандон Баптист
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
4-2-2-2
1
Пикфорд
16
Миколенко
27
Холгейт
4
Брэнтуэйт
23
Коулмен
6
Дукуре
20
Гомеш
17
Ивоби
10
Гордон
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
4-2-3-1
1
Райя
18
Янссон
22
Серенсен
20
Айер
3
Генри
8
Йенсен
23
Нергор
19
Мбемо
24
Эриксен
9
Висса
17
Тони
20
Гомеш
3
Кенни
3
Кенни
20
Гомеш
10
Гордон
10
Грей
10
Грей
10
Гордон
23
Коулмен
23
Рондон
23
Рондон
23
Коулмен
9
Висса
2
Расмуссен
2
Расмуссен
9
Висса
22
Серенсен
27
Янельт
27
Янельт
22
Серенсен
20
Айер
10
Да Силва
10
Да Силва
20
Айер
Остались в запасе
Эвертон
Брентфорд
31
Асмир Бегович
ВР
2
Рис Уэлч
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
21
Исаак Прайс
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
8
Деле Алли
АП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
1
Йонас Лоссль
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
2
Рис Уэлч
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
21
Исаак Прайс
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
8
Деле Алли
АП
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Эвертон - Брентфорд
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
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