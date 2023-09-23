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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Эвертон
Брентфорд - Эвертон: обзор матча 23 сентября 2023
Брентфорд
23.09.2023, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Эвертон
28'
М. Йенсен
6'
А. Дукуре
67'
Д. Тарковски
71'
Д. Калверт-Льюин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Эвертон
90'
+1
Желтая карточка
Д. Брэнтуэйт
Замена
М. Олакигбе
️️️️
К. Льюис-Поттер
89'
Желтая карточка
С. Годдос
82'
Желтая карточка
Б. Мбемо
77'
77'
Замена
А. Данжума
️️️️
А. Онана
Замена
С. Годдос
️️️️
А. Хики
73'
71'
ГОЛ! 1:3!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Д. Гарнер
67'
ГОЛ! 1:2!
Д. Тарковски
Пас отдал
Д. Макнил
64'
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
Бету
Замена
Ф. Ониика
️️️️
В. Янельт
62'
Замена
К. Айер
️️️️
М. Расмуссен
61'
ГОЛ! 1:1!
М. Йенсен
Пас отдал
В. Янельт
28'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Дукуре
Пас отдал
Д. Тарковски
1'
Желтая карточка
Э. Янг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
24
Амаду Онана
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
17
Майкл Олакигбе
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Саман Годдос
АП
14
Итан Брайерли
ЦФ
31
Эльери Балькомб
ЦФ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
11
Льюис Доббин
ЛВ
21
МакКензи Хант
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
4-1-2-3
1
Флеккен
2
Хики
22
Коллинс
2
Пайннок
2
Расмуссен
27
Янельт
8
Йенсен
23
Нергор
9
Висса
7
Шаде
19
Мбемо
4-3-1-1-1
1
Пикфорд
15
Янг
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
16
Миколенко
37
Гарнер
5
Гуйе
24
Онана
6
Дукуре
11
Макнил
23
Бету
2
Расмуссен
20
Айер
20
Айер
2
Расмуссен
Льюис-Поттер
17
Олакигбе
17
Олакигбе
Льюис-Поттер
27
Янельт
16
Ониика
16
Ониика
27
Янельт
2
Хики
7
Годдос
7
Годдос
2
Хики
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
24
Онана
7
Данжума
7
Данжума
24
Онана
23
Бету
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
23
Бету
Остались в запасе
Брентфорд
Эвертон
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
6
Егор Ярмолюк
АП
14
Итан Брайерли
ЦФ
31
Эльери Балькомб
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
13
Жоау Виржиния
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
21
МакКензи Хант
ЦП
11
Льюис Доббин
ЛВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
6
Егор Ярмолюк
АП
14
Итан Брайерли
ЦФ
31
Эльери Балькомб
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
21
МакКензи Хант
ЦП
11
Льюис Доббин
ЛВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Брентфорд - Эвертон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
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