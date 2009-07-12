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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - ФК Москва
Зенит - Москва: обзор матча 12 июля 2009
Зенит
12.07.2009, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Москва
59'
И. Крижанац
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Москва
Замена
Р. Ширл
️️️️
Р. Широков
+3
Замена
А. Ставпец
️️️️
Б. Крунич
Желтая карточка
Д. Тарасов
Замена
А. Ребко
️️️️
И. Окоронкво
Пенальти не реализован!
А. Самедов
Желтая карточка
И. Крижанац
Желтая карточка
И. Окоронкво
Желтая карточка
Ф. Мейра
ГОЛ! 1:0!
И. Крижанац
Пас отдал
Ф. Мейра
Замена
А. Ионов
️️️️
С. Хусти
Желтая карточка
Э. Чеснаускис
Замена
А. Маренич
️️️️
Э. Бракамонте
Травма
Э. Бракамонте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛВ
27
Игорь Денисов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
18
Константин Зырянов
АП
20
Игорь Семшов
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Москва
30
Юрий Жевнов
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
19
Александр Самедов
ЦП
0
Бранислав Крунич
ПВ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Зенит
12
Николай Заболотный
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
0
Фернандо Риксен
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
Москва
1
Антон Амельченко
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
71
Александр Маренич
ЛП
17
Алексей Ребко
ЦП
9
Звономир Вукич
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
3-2-3-1
0
Чонтофальски
6
Мейра
4
Крижанац
22
Анюков
27
Денисов
15
Широков
9
Хусти
18
Зырянов
20
Семшов
88
Погребняк
3-3-1-2-1
30
Жевнов
4
Окоронкво
7
Шешуков
24
Епуряну
14
Набабкин
23
Тарасов
88
Григалава
19
Самедов
0
Крунич
88
Чеснаускис
19
Бракамонте
15
Широков
25
Ширл
25
Ширл
15
Широков
9
Хусти
11
Ионов
11
Ионов
9
Хусти
19
Бракамонте
71
Маренич
71
Маренич
19
Бракамонте
4
Окоронкво
17
Ребко
17
Ребко
4
Окоронкво
0
Крунич
16
Ставпец
16
Ставпец
0
Крунич
Остались в запасе
Зенит
Москва
0
Фернандо Риксен
ЦП
12
Николай Заболотный
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
1
Антон Амельченко
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
9
Звономир Вукич
АП
72
Павел Голышев
ЦФ
Остались в запасе
0
Фернандо Риксен
ЦП
12
Николай Заболотный
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
9
Звономир Вукич
АП
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Зенит - Москва
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Помощники судьи:
В. Булыгин (Волгоград)
М. Еровенко (Краснодар)
Делегат:
Ю.Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:50 (прямая); "Первый" 14:00 (прямая)
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