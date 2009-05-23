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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сатурн - Томь
Сатурн - Томь: обзор матча 23 мая 2009
Сатурн
23.05.2009, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Томь
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сатурн - Томь
Замена
М. Топич
️️️️
Д. Кириченко
Замена
А. Радосавлевич
️️️️
В. Янотовский
Замена
В. Дядюн
️️️️
Г. Мазнов
Замена
С. Скобляков
️️️️
А. Харитонов
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
Д. Лоськов
Желтая карточка
А. Каряка
Желтая карточка
В. Катынсус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
31
Антонин Кински
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Алексей Игонин
(К)
ЦЗ
5
Петр Немов
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЛП
16
Вадим Евсеев
ОП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Томь
35
Сергей Парейко
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
4
Василий Янотовский
ЦП
12
Сергей Корниленко
АП
33
Валерий Климов
(К)
ПП
10
Горан Мазнов
ЦФ
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
0
Денис Халилович
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
20
Алексей Еременко
ЦП
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
8
Марко Топич
ЦФ
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
12
Александар Радосавлевич
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
0
Норберт Немет
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-1-4-1
31
Кински
55
Нахушев
4
Игонин
5
Немов
11
Ковель
16
Евсеев
5
Каряка
10
Лоськов
84
Воробьев
88
Иванов
10
Кириченко
4-4-1-1
35
Парейко
21
Катынсус
37
Йокич
24
Смирнов
59
Иванов
33
Климов
66
Мичков
4
Янотовский
83
Харитонов
12
Корниленко
10
Мазнов
10
Лоськов
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
10
Лоськов
10
Кириченко
8
Топич
8
Топич
10
Кириченко
83
Харитонов
55
Скобляков
55
Скобляков
83
Харитонов
4
Янотовский
12
Радосавлевич
12
Радосавлевич
4
Янотовский
10
Мазнов
17
Дядюн
17
Дядюн
10
Мазнов
Остались в запасе
Сатурн
Томь
32
Артем Ребров
ВР
0
Денис Халилович
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
20
Алексей Еременко
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
16
Алексей Поляков
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
0
Норберт Немет
АП
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
0
Денис Халилович
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
20
Алексей Еременко
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
Остались в запасе
16
Алексей Поляков
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
0
Норберт Немет
АП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Сатурн - Томь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Александр Колобаев
(Москва)
Помощники судьи:
В. Дроздов
В. Кулагин (оба - Москва)
Делегат:
А. Сафонов (Москва)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:45 (прямая)
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