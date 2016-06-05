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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Сербия
Россия - Сербия: обзор матча 05 июня 2016
Россия
05.06.2016, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Сербия
85'
А. Дзюба
88'
А. Митрович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - Сербия
90'
+3
Замена
С. Зделар
️️️️
Л. Миливойевич
89'
Замена
Н. Стоилькович
️️️️
А. Митрович
88'
ГОЛ! 1:1!
А. Митрович
Пас отдал
Д. Тадич
ГОЛ! 1:0!
А. Дзюба
Пас отдал
А. Кокорин
85'
83'
Замена
Н. Максимович
️️️️
С. Райкович
80'
Замена
А. Живкович
️️️️
Ф. Костич
Замена
Д. Торбинский
️️️️
Г. Щенников
76'
Замена
Р. Широков
️️️️
О. Шатов
75'
65'
Замена
З. Тошич
️️️️
Ф. Младенович
Замена
Р. Шишкин
️️️️
И. Смольников
61'
Замена
О. Иванов
️️️️
А. Головин
59'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
И. Денисов
51'
Травма
И. Денисов
49'
Замена
П. Мамаев
️️️️
Ф. Смолов
46'
46'
Замена
А. Коларов
️️️️
М. Груйич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
(К)
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
7
Игорь Денисов
ОП
17
Олег Шатов
ЦП
17
Александр Головин
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Сербия
1
Владимир Стойкович
ВР
2
Антонио Рукавина
ЛЗ
25
Филип Младенович
ЛЗ
6
Бранислав Иванович
(К)
ЦЗ
3
Неманья Милунович
ЦЗ
5
Слободан Райкович
ПЗ
4
Лука Миливойевич
ЛП
11
Филип Костич
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
5
Марко Груйич
ОП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Россия
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Гилерме
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
20
Дмитрий Торбинский
ЛП
6
Роман Нойштедтер
ОП
8
Денис Глушаков
ЦП
11
Павел Мамаев
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
18
Олег Иванов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
Сербия
23
Дамир Кахриман
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
0
Александар Седлар
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
20
Саша Зделар
ОП
14
Андрия Живкович
ЦП
7
Зоран Тошич
ПВ
14
Никола Стоилькович
ЦФ
0
Андрийя Павлович
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Акинфеев
6
Щенников
24
Березуцкий
4
Игнашевич
19
Смольников
7
Денисов
17
Шатов
17
Головин
9
Смолов
22
Дзюба
9
Кокорин
3-3-1-2-1
1
Стойкович
2
Рукавина
6
Иванович
3
Милунович
5
Райкович
5
Груйич
25
Младенович
4
Миливойевич
11
Костич
10
Тадич
9
Митрович
19
Смольников
3
Шишкин
3
Шишкин
19
Смольников
6
Щенников
20
Торбинский
20
Торбинский
6
Щенников
7
Денисов
8
Глушаков
8
Глушаков
7
Денисов
9
Смолов
11
Мамаев
11
Мамаев
9
Смолов
17
Шатов
15
Широков
15
Широков
17
Шатов
17
Головин
18
Иванов
18
Иванов
17
Головин
4
Миливойевич
20
Зделар
20
Зделар
4
Миливойевич
5
Груйич
4
Коларов
4
Коларов
5
Груйич
5
Райкович
19
Максимович
19
Максимович
5
Райкович
11
Костич
14
Живкович
14
Живкович
11
Костич
25
Младенович
7
Тошич
7
Тошич
25
Младенович
9
Митрович
14
Стоилькович
14
Стоилькович
9
Митрович
Остались в запасе
Россия
Сербия
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Гилерме
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
6
Роман Нойштедтер
ОП
19
Александр Самедов
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
23
Дамир Кахриман
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
0
Александар Седлар
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
0
Андрийя Павлович
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Гилерме
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
6
Роман Нойштедтер
ОП
19
Александр Самедов
ПП
Остались в запасе
23
Дамир Кахриман
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
0
Александар Седлар
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
0
Андрийя Павлович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Россия - Сербия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Первый канал
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