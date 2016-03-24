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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Италия - Испания
Италия - Испания: обзор матча 24 марта 2016
Италия
24.03.2016, четверг, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Испания
67'
Л. Инсинье
70'
А. Адурис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Италия - Испания
Замена
Жоржиньо
️️️️
М. Пароло
89'
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
А. Флоренци
89'
86'
Замена
П. Алькасер
️️️️
А. Мората
82'
Желтая карточка
С. Фабрегас
Замена
Л. Антонелли
️️️️
Э. Джаккерини
79'
79'
Замена
Ж. Альба
️️️️
Хуанфран
74'
Желтая карточка
Ж. Пике
71'
Замена
Д. Сильва
️️️️
А. Адурис
70'
ГОЛ! 1:1!
А. Адурис
Желтая карточка
М. Пароло
69'
ГОЛ! 1:0!
Л. Инсинье
Пас отдал
Э. Джаккерини
67'
61'
Замена
Иско
️️️️
Т. Алькантара
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
А. Кандрева
61'
Замена
С. Дзадза
️️️️
Г. Пелле
60'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Эдер
51'
46'
Замена
Начо
️️️️
С. Рамос
46'
Замена
Коке
️️️️
Х. Мата
Желтая карточка
Т. Мотта
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
0
Давиде Астори
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
13
Маттео Дармиан
ПАЗ
10
Тиаго Мотта
ОП
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
18
Марко Пароло
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
17
Эдер
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
15
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Хуанфран
ПЗ
17
Микель Сан Хосе
ОП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
13
Хуан Мата
АП
7
Альваро Мората
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Лука Антонелли
ЦЗ
15
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Жоржиньо
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
14
Роберто Сориано
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
20
Федерико Бернардески
ПВ
7
Симоне Дзадза
ЦФ
7
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Испания
1
Икер Касильяс
ВР
23
Серхио Рико
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
4
Начо
ЦЗ
17
Марио Гаспар
ПЗ
10
Серджи Роберто
ЦП
8
Коке
ЦП
21
Давид Сильва
АП
22
Иско
АП
11
Педро
ПВ
22
Нолито
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
3-2-3-2
1
Буффон
19
Бонуччи
0
Астори
24
Флоренци
10
Мотта
13
Дармиан
23
Джаккерини
18
Пароло
6
Кандрева
9
Пелле
17
Эдер
4-1-2-2-1
1
Де Хеа
16
Хуанфран
15
Рамос
3
Пике
2
Аспиликуэта
17
Сан Хосе
10
Фабрегас
10
Алькантара
7
Мората
13
Мата
20
Адурис
23
Джаккерини
3
Антонелли
3
Антонелли
23
Джаккерини
24
Флоренци
2
Де Сильвестри
2
Де Сильвестри
24
Флоренци
18
Пароло
8
Жоржиньо
8
Жоржиньо
18
Пароло
17
Эдер
10
Инсинье
10
Инсинье
17
Эдер
6
Кандрева
20
Бернардески
20
Бернардески
6
Кандрева
9
Пелле
7
Дзадза
7
Дзадза
9
Пелле
16
Хуанфран
18
Альба
18
Альба
16
Хуанфран
15
Рамос
4
Начо
4
Начо
15
Рамос
13
Мата
8
Коке
8
Коке
13
Мата
20
Адурис
21
Сильва
21
Сильва
20
Адурис
10
Алькантара
22
Иско
22
Иско
10
Алькантара
7
Мората
9
Алькасер
9
Алькасер
7
Мората
Остались в запасе
Италия
Испания
1
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Даниэле Ругани
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
14
Роберто Сориано
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
7
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
10
Серджи Роберто
ЦП
1
Икер Касильяс
ВР
23
Серхио Рико
ВР
4
Марк Бартра
ЦЗ
17
Марио Гаспар
ПЗ
11
Педро
ПВ
22
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Даниэле Ругани
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
14
Роберто Сориано
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
7
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Остались в запасе
10
Серджи Роберто
ЦП
1
Икер Касильяс
ВР
23
Серхио Рико
ВР
4
Марк Бартра
ЦЗ
17
Марио Гаспар
ПЗ
11
Педро
ПВ
22
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Италия - Испания
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
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