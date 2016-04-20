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Амкар-Пермь - Зенит
Амкар-Пермь - Зенит: обзор матча 20 апреля 2016
Амкар-Пермь
20.04.2016, среда, 17:00
Россия. Кубок, 1/2 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Зенит
19'
Б. Идову
41'
Х. Гарсия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Амкар-Пермь - Зенит
ГОЛ!
Х. Гарсия
3:4
Пенальти не реализован!
Н. Зайцев
ГОЛ!
Д. Кришито
3:3
ГОЛ!
А. Прудников
3:2
ГОЛ!
А. Витсель
2:2
ГОЛ!
А. Селихов
2:1
Пенальти не реализован!
А. Дзюба
ГОЛ!
Ф. Огуде
1:1
Пенальти не реализован!
Э. Гарай
Пенальти не реализован!
А. Шаваев
ГОЛ!
Халк
0:1
Пенальти не реализован!
Г. Пеев
120'
Замена
Ю. Лодыгин
️️️️
М. Кержаков
120'
Желтая карточка
А. Дзюба
Желтая карточка
Ф. Огуде
110'
Замена
Г. Джикия
️️️️
П. Комолов
105'
+1
Желтая карточка
П. Занев
102'
Замена
А. Шаваев
️️️️
Я. Гол
100'
Желтая карточка
А. Селихов
87'
73'
Желтая карточка
Э. Гарай
72'
Замена
А. Дзюба
️️️️
А. Кокорин
Замена
Г. Пеев
️️️️
А. Чума
67'
Желтая карточка
Д. Белоруков
62'
59'
Желтая карточка
А. Юсупов
41'
ГОЛ! 1:1!
Х. Гарсия
Пас отдал
Халк
32'
Желтая карточка
А. Кокорин
26'
Травма
Д. Кришито
ГОЛ! 1:0!
Б. Идову
Пас отдал
С. Баланович
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
5
Януш Гол
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
21
Анене Чума
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
7
Халк
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
36
Александр Панцырев
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Брайт Дайк
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
7
Никита Андреев
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Андрей Иванов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
91
Павел Долгов
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
3-3-2-2
57
Селихов
30
Идову
21
Белоруков
3
Зайцев
11
Занев
5
Гол
23
Баланович
20
Комолов
8
Огуде
89
Прудников
21
Чума
4-1-3-1-1
41
Кержаков
8
Смольников
13
Нету
24
Гарай
4
Кришито
6
Хави Гарсия
27
Витсель
4
Юсупов
27
Шатов
7
Халк
9
Кокорин
20
Комолов
14
Джикия
14
Джикия
20
Комолов
5
Гол
8
Шаваев
8
Шаваев
5
Гол
21
Чума
7
Пеев
7
Пеев
21
Чума
41
Кержаков
12
Лодыгин
12
Лодыгин
41
Кержаков
9
Кокорин
22
Дзюба
22
Дзюба
9
Кокорин
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Зенит
36
Александр Панцырев
ЦП
1
Роман Герус
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
71
Давид Дзахов
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Брайт Дайк
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
7
Никита Андреев
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Андрей Иванов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
91
Павел Долгов
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
36
Александр Панцырев
ЦП
1
Роман Герус
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
71
Давид Дзахов
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Брайт Дайк
ЦФ
Остались в запасе
7
Никита Андреев
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Андрей Иванов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
91
Павел Долгов
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Амкар-Пермь - Зенит
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
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3 : 0
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Амкар-Пермь
1 : 2
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0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Березнев
Роман Усачев (оба - Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Алексей Николаев (Москва)
Инспектор:
Сергей Французов (Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
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