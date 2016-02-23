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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Бавария
Ювентус - Бавария: обзор матча 23 февраля 2016
Ювентус
23.02.2016, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 2
Ответный матч – 2 : 4
Завершен
Бавария
63'
П. Дибала
76'
С. Стураро
43'
Т. Мюллер
55'
А. Роббен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Бавария
90'
Желтая карточка
А. Видаль
84'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Д. Коста
Желтая карточка
А. Мората
79'
ГОЛ! 2:2!
С. Стураро
Пас отдал
А. Мората
76'
Замена
А. Мората
️️️️
П. Дибала
75'
74'
Замена
М. Бенатиа
️️️️
Х. Бернат
70'
Желтая карточка
Р. Левандовски
Замена
С. Стураро
️️️️
С. Хедира
69'
ГОЛ! 1:2!
П. Дибала
Пас отдал
М. Манджукич
63'
55'
ГОЛ! 0:2!
А. Роббен
Пас отдал
Р. Левандовски
Замена
Эрнанес
️️️️
К. Маркизио
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
Д. Коста
20'
Желтая карточка
Д. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
27
Патрис Эвра
ЛАЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПАЗ
10
Клаудио Маркизио
ОП
8
Поль Погба
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ювентус
33
Нето
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
3
Хаби Алонсо
ЦП
27
Марио Гетце
АП
2-3-3-2
1
Буффон
15
Барцальи
19
Бонуччи
27
Эвра
10
Маркизио
2
Лихтштайнер
8
Погба
28
Хедира
7
Куадрадо
9
Манджукич
21
Дибала
3-1-3-1-2
1
Нойер
21
Лам
5
Алаба
24
Бернат
6
Киммих
10
Роббен
23
Видаль
6
Алькантара
11
Коста
13
Мюллер
9
Левандовски
28
Хедира
27
Стураро
27
Стураро
28
Хедира
10
Маркизио
10
Эрнанес
10
Эрнанес
10
Маркизио
21
Дибала
21
Мората
21
Мората
21
Дибала
24
Бернат
4
Бенатиа
4
Бенатиа
24
Бернат
11
Коста
7
Рибери
7
Рибери
11
Коста
Остались в запасе
Ювентус
Бавария
33
Нето
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
37
Роберто Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
27
Марио Гетце
АП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
33
Нето
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
37
Роберто Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
27
Марио Гетце
АП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ювентус - Бавария
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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