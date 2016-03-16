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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Ювентус
Бавария - Ювентус: обзор матча 16 марта 2016
Бавария
16.03.2016, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
4 : 2
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Ювентус
73'
Р. Левандовски
90+1'
Т. Мюллер
108'
Т. Алькантара
110'
К. Коман
5'
П. Погба
28'
Х. Куадрадо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Ювентус
112'
Желтая карточка
С. Стураро
Желтая карточка
Х. Бернат
112'
ГОЛ! 4:2!
К. Коман
110'
Желтая карточка
Т. Алькантара
109'
ГОЛ! 3:2!
Т. Алькантара
Пас отдал
Т. Мюллер
108'
103'
Желтая карточка
Р. Перейра
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Ф. Рибери
101'
ГОЛ! 2:2!
Т. Мюллер
Пас отдал
К. Коман
90'
+1
89'
Замена
Р. Перейра
️️️️
Х. Куадрадо
ГОЛ! 1:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Д. Коста
73'
72'
Замена
М. Манджукич
️️️️
А. Мората
71'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
68'
Замена
С. Стураро
️️️️
С. Хедира
Замена
К. Коман
️️️️
Х. Алонсо
60'
53'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
Желтая карточка
Р. Левандовски
51'
48'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Желтая карточка
А. Видаль
48'
Замена
Х. Бернат
️️️️
М. Бенатиа
46'
Желтая карточка
Й. Киммих
44'
Желтая карточка
Ф. Лам
43'
38'
Желтая карточка
А. Мората
29'
Желтая карточка
С. Хедира
28'
ГОЛ! 0:2!
Х. Куадрадо
Пас отдал
А. Мората
5'
ГОЛ! 0:1!
П. Погба
Пас отдал
Ш. Лихтштайнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
27
Патрис Эвра
ЛАЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПАЗ
10
Эрнанес
ОП
8
Поль Погба
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Ювентус
33
Нето
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Нойер
4
Бенатиа
5
Алаба
21
Лам
6
Киммих
7
Рибери
23
Видаль
3
Алонсо
11
Коста
9
Левандовски
13
Мюллер
3-3-3-1
1
Буффон
15
Барцальи
19
Бонуччи
26
Сандро
2
Лихтштайнер
10
Эрнанес
27
Эвра
7
Куадрадо
28
Хедира
8
Погба
21
Мората
4
Бенатиа
24
Бернат
24
Бернат
4
Бенатиа
7
Рибери
6
Алькантара
6
Алькантара
7
Рибери
3
Алонсо
21
Коман
21
Коман
3
Алонсо
28
Хедира
27
Стураро
27
Стураро
28
Хедира
7
Куадрадо
37
Перейра
37
Перейра
7
Куадрадо
21
Мората
9
Манджукич
9
Манджукич
21
Мората
Остались в запасе
Бавария
Ювентус
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
33
Нето
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Бавария - Ювентус
6
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
7
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 2 HD
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