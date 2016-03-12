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РПЛ 2026/2027
Спартак - Амкар-Пермь
Спартак - Амкар-Пермь: обзор матча 12 марта 2016
Спартак
12.03.2016, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
82'
З. Луиш
87'
К. Промес (П)
36'
П. Комолов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Амкар-Пермь
Желтая карточка
В. Гранат
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Промес
87'
85'
Желтая карточка
Я. Гол
84'
Желтая карточка
П. Занев
ГОЛ! 1:1!
З. Луиш
82'
81'
Замена
Б. Дайк
️️️️
А. Прудников
Замена
А. Зуев
️️️️
Д. Глушаков
75'
66'
Желтая карточка
Г. Джикия
Замена
Джано
️️️️
И. Попов
65'
64'
Замена
А. Шаваев
️️️️
Г. Пеев
60'
Замена
Г. Джикия
️️️️
Б. Йовичич
54'
Желтая карточка
Н. Зайцев
Замена
З. Луиш
️️️️
Л. Мельгарехо
46'
36'
ГОЛ! 0:1!
П. Комолов
Пас отдал
Б. Бутко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
27
Ромуло
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
5
Януш Гол
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Джано
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
1
Роман Герус
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
8
Алихан Шаваев
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
21
Анене Чума
ЦФ
10
Брайт Дайк
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
3-3-2-1-1
32
Ребров
10
Мельгарехо
13
Гранат
16
Боккетти
23
Комбаров
27
Ромуло
34
Макеев
71
Попов
88
Глушаков
10
Промес
21
Зотов
3-4-2-1
57
Селихов
11
Занев
3
Зайцев
21
Белоруков
91
Бутко
32
Йовичич
5
Гол
23
Баланович
7
Пеев
20
Комолов
89
Прудников
88
Глушаков
17
Зуев
17
Зуев
88
Глушаков
71
Попов
7
Джано
7
Джано
71
Попов
10
Мельгарехо
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
10
Мельгарехо
32
Йовичич
14
Джикия
14
Джикия
32
Йовичич
7
Пеев
8
Шаваев
8
Шаваев
7
Пеев
89
Прудников
10
Дайк
10
Дайк
89
Прудников
Остались в запасе
Спартак
Амкар-Пермь
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
1
Дмитрий Хомич
ВР
1
Роман Герус
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
71
Давид Дзахов
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
21
Анене Чума
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
1
Роман Герус
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
71
Давид Дзахов
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
21
Анене Чума
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Спартак - Амкар-Пермь
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди (Краснодар)
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Инспектор:
Александр Колобаев (Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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