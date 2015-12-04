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РПЛ 2026/2027
Локомотив - Урал
Локомотив - Урал: обзор матча 04 декабря 2015
Локомотив
04.12.2015, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Урал
17'
А. Миранчук
80'
У. Ниасс
2'
А. Сапета
39'
Э. Манучарян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Урал
82'
Замена
А. Ставпец
️️️️
В. Подберезкин
ГОЛ! 2:2!
У. Ниасс
80'
Желтая карточка
П. Шкулетич
75'
Замена
П. Шкулетич
️️️️
Д. Ндинга
70'
66'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Э. Манучарян
Замена
Майкон
️️️️
А. Касаев
65'
53'
Замена
В. Хозин
️️️️
Д. Кулаков
39'
ГОЛ! 1:2!
Э. Манучарян
Пас отдал
А. Фидлер
ГОЛ! 1:1!
А. Миранчук
Пас отдал
У. Ниасс
17'
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Сапета
Пас отдал
Д. Кулаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Урал
30
Юрий Жевнов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Эдгар Манучарян
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ОП
10
Артем Фидлер
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
30
Герсон Асеведо
ПП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
11
Майкон
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
97
Александр Шубин
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
10
Карлос Страндберг
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
4-4-1-1
1
Гилерме
29
Денисов
17
Михалик
14
Чорлука
55
Янбаев
11
Касаев
18
Коломейцев
88
Ндинга
19
Самедов
59
Миранчук
14
Ниасс
4-2-4
30
Жевнов
15
Кулаков
14
Фонтанелло
14
Мартынович
7
Данцев
92
Емельянов
92
Подберезкин
30
Асеведо
10
Фидлер
41
Сапета
10
Манучарян
11
Касаев
11
Майкон
11
Майкон
11
Касаев
88
Ндинга
32
Шкулетич
32
Шкулетич
88
Ндинга
15
Кулаков
2
Хозин
2
Хозин
15
Кулаков
92
Подберезкин
16
Ставпец
16
Ставпец
92
Подберезкин
10
Манучарян
18
Бурмистров
18
Бурмистров
10
Манучарян
Остались в запасе
Локомотив
Урал
31
Илья Абаев
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Главный тренер
Игорь Черевченко
32
Андрей Горбанец
АП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
10
Карлос Страндберг
ПВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
97
Александр Шубин
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Остались в запасе
32
Андрей Горбанец
АП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
10
Карлос Страндберг
ПВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
97
Александр Шубин
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Локомотив - Урал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Андрей Глот (Ярославль)
Адлан Хатуев (Грозный)
Резервный судья:
Игорь Низовцев (Нижний Новгород)
Инспектор:
Сергей Алексеевич Французов (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
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