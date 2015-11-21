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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Урал
Зенит - Урал: обзор матча 21 ноября 2015
Зенит
21.11.2015, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Урал
10'
Э. Гарай
75'
А. Дзюба
88'
Х. Гарсия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Урал
ГОЛ! 3:0!
Х. Гарсия
Пас отдал
А. Рязанцев
88'
84'
Замена
Д. Билоног
️️️️
Э. Манучарян
Замена
А. Рязанцев
️️️️
О. Шатов
83'
Желтая карточка
А. Юсупов
80'
76'
Замена
С. Гогниев
️️️️
А. Сапета
ГОЛ! 2:0!
А. Дзюба
Пас отдал
Халк
75'
Замена
Халк
️️️️
Данни
66'
Замена
А. Анюков
️️️️
И. Смольников
65'
Желтая карточка
О. Шатов
54'
47'
Желтая карточка
А. Мартынович
46'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
А. Ставпец
ГОЛ! 1:0!
Э. Гарай
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
27
Аксель Витсель
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
10
Данни
ЦП
6
Хави Гарсия
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Урал
30
Юрий Жевнов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
30
Герсон Асеведо
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
10
Артем Фидлер
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
33
Валерий Ярошенко
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
7
Халк
ПВ
91
Павел Долгов
ЦФ
Урал
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
32
Андрей Горбанец
АП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
4-3-2-1
12
Лодыгин
4
Кришито
6
Ломбертс
24
Гарай
8
Смольников
27
Витсель
4
Юсупов
10
Данни
27
Шатов
6
Хави Гарсия
22
Дзюба
4-2-2-1-1
30
Жевнов
15
Кулаков
14
Мартынович
14
Фонтанелло
7
Данцев
92
Емельянов
30
Асеведо
41
Сапета
10
Фидлер
16
Ставпец
10
Манучарян
8
Смольников
22
Анюков
22
Анюков
8
Смольников
27
Шатов
7
Рязанцев
7
Рязанцев
27
Шатов
10
Данни
7
Халк
7
Халк
10
Данни
10
Манучарян
9
Билоног
9
Билоног
10
Манучарян
16
Ставпец
18
Бурмистров
18
Бурмистров
16
Ставпец
41
Сапета
2
Гогниев
2
Гогниев
41
Сапета
Остались в запасе
Зенит
Урал
33
Валерий Ярошенко
ЦП
16
Вячеслав Малафеев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
32
Андрей Горбанец
АП
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
33
Валерий Ярошенко
ЦП
16
Вячеслав Малафеев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
91
Павел Долгов
ЦФ
Остались в запасе
32
Андрей Горбанец
АП
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Зенит - Урал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов
Тихон Калугин (оба - Москва)
Резервный судья:
Василий Казарцев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Михаил Юрьевич Ходырев (Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Матч ТВ
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