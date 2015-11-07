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Уфа - Амкар-Пермь
Уфа - Амкар-Пермь: обзор матча 07 ноября 2015
Уфа
07.11.2015, суббота, 16:15
Россия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
47'
С. Игбун
87'
В. Кротов
68'
А. Салугин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Амкар-Пермь
ГОЛ! 2:1!
В. Кротов
Пас отдал
А. Кацалапов
87'
Замена
М. Пурье
️️️️
Д. Стоцкий
80'
79'
Замена
А. Шаваев
️️️️
Б. Идову
Замена
В. Кротов
️️️️
Д. Карлос
75'
68'
ГОЛ! 1:1!
А. Салугин
Пас отдал
Г. Джикия
Замена
П. Аликин
️️️️
Э. Фримпонг
65'
61'
Замена
А. Чума
️️️️
Я. Гол
58'
Желтая карточка
Ф. Огуде
51'
Замена
А. Салугин
️️️️
А. Прудников
ГОЛ! 1:0!
С. Игбун
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
29
Иван Пауревич
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
34
Александр Кацалапов
ПЗ
44
Сильвестр Игбун
ЛП
11
Диего Карлос
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
30
Брайан Идову
ЛП
5
Януш Гол
ОП
15
Изунна Узочакву
ЦП
89
Александр Прудников
ПП
8
Фегор Огуде
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Уфа
99
Андрей Лунев
ВР
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
10
Марсиньо
ЛП
14
Максим Семакин
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
99
Харис Ханджич
ЦФ
14
Марвин Пурье
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
1
Роман Герус
ВР
45
Андрей Придюк
ПЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
3-2-2-1
1
Юрченко
19
Осипов
29
Пауревич
13
Верховцов
47
Зинченко
34
Кацалапов
44
Игбун
11
Карлос
5
Фримпонг
3-3-3-1
57
Селихов
3
Зайцев
14
Джикия
5
Арзуманян
91
Бутко
5
Гол
23
Баланович
89
Прудников
15
Узочакву
30
Идову
8
Огуде
11
Карлос
57
Кротов
57
Кротов
11
Карлос
5
Фримпонг
3
Аликин
3
Аликин
5
Фримпонг
89
Стоцкий
14
Пурье
14
Пурье
89
Стоцкий
30
Идову
8
Шаваев
8
Шаваев
30
Идову
89
Прудников
77
Салугин
77
Салугин
89
Прудников
5
Гол
21
Чума
21
Чума
5
Гол
Остались в запасе
Уфа
Амкар-Пермь
99
Андрей Лунев
ВР
42
Сергей Нарубин
ВР
21
Вагиз Галиулин
ЛП
10
Марсиньо
ЛП
14
Максим Семакин
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
36
Александр Панцырев
ЦП
1
Дмитрий Хомич
ВР
1
Роман Герус
ВР
45
Андрей Придюк
ПЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
42
Сергей Нарубин
ВР
21
Вагиз Галиулин
ЛП
10
Марсиньо
ЛП
14
Максим Семакин
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Остались в запасе
36
Александр Панцырев
ЦП
1
Дмитрий Хомич
ВР
1
Роман Герус
ВР
45
Андрей Придюк
ПЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Уфа - Амкар-Пермь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург)
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Игорь Захаров (Москва)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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