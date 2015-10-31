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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Уфа
ЦСКА - Уфа: обзор матча 31 октября 2015
ЦСКА
31.10.2015, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Уфа
21'
С. Игнашевич (П)
63'
З. Тошич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Уфа
Замена
А. Головин
️️️️
П. Вернблум
86'
ГОЛ! 2:0!
З. Тошич
Пас отдал
Г. Миланов
63'
Замена
Б. Натхо
️️️️
К. Панченко
62'
59'
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
В. Кротов
46'
Замена
М. Пурье
️️️️
С. Игбун
Замена
Г. Миланов
️️️️
С. Думбия
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Игнашевич
21'
20'
Желтая карточка
П. Аликин
Желтая карточка
П. Вернблум
20'
9'
Замена
Д. Верховцов
️️️️
И. Пауревич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Уфа
42
Сергей Нарубин
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
29
Иван Пауревич
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
34
Александр Кацалапов
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
44
Сильвестр Игбун
ЛП
11
Диего Карлос
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Александр Головин
АП
Уфа
99
Андрей Лунев
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
10
Марсиньо
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
14
Марвин Пурье
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
5
Васин
6
Фернандес
19
Вернблум
66
Дзагоев
8
Панченко
18
Тошич
7
Муса
22
Думбия
3-2-2-1
42
Нарубин
29
Пауревич
4
Никитин
3
Аликин
33
Сухов
47
Зинченко
11
Карлос
44
Игбун
57
Кротов
8
Панченко
10
Натхо
10
Натхо
8
Панченко
22
Думбия
17
Миланов
17
Миланов
22
Думбия
19
Вернблум
10
Головин
10
Головин
19
Вернблум
57
Кротов
70
Сафрониди
70
Сафрониди
57
Кротов
29
Пауревич
13
Верховцов
13
Верховцов
29
Пауревич
44
Игбун
14
Пурье
14
Пурье
44
Игбун
Остались в запасе
ЦСКА
Уфа
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
99
Андрей Лунев
ВР
21
Вагиз Галиулин
ЛП
10
Марсиньо
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
21
Вагиз Галиулин
ЛП
10
Марсиньо
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча ЦСКА - Уфа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Сергей Суховерхов (Воронеж)
Владимир Миневич (Смоленск)
Инспектор:
Николай Левников (Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Россия 2
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