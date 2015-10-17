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Амкар-Пермь - Динамо
Амкар-Пермь - Динамо: обзор матча 17 октября 2015
Амкар-Пермь
17.10.2015, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
83'
А. Прудников
90'
А. Кокорин (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Динамо
90'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Кокорин
ГОЛ! 1:0!
А. Прудников
Пас отдал
Б. Бутко
83'
Замена
Б. Идову
️️️️
Б. Йовичич
78'
70'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
А. Соснин
Замена
А. Чума
️️️️
Г. Пеев
65'
57'
Желтая карточка
Д. Живоглядов
Замена
А. Прудников
️️️️
А. Салугин
57'
Желтая карточка
Г. Джикия
52'
Желтая карточка
Ф. Огуде
39'
Желтая карточка
И. Черенчиков
32'
17'
Замена
А. Каляшин
️️️️
Т. Губочан
16'
Травма
Т. Губочан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
5
Януш Гол
ОП
8
Фегор Огуде
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
1
Роман Герус
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
36
Александр Панцырев
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
15
Изунна Узочакву
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
3-4-2-1
57
Селихов
91
Бутко
21
Белоруков
79
Черенчиков
23
Баланович
32
Йовичич
5
Гол
14
Джикия
8
Огуде
7
Пеев
77
Салугин
4-1-1-2-2
30
Габулов
27
Живоглядов
34
Козлов
15
Губочан
18
Морозов
27
Денисов
23
Соснин
88
Ташаев
11
Ионов
88
Погребняк
9
Кокорин
32
Йовичич
30
Идову
30
Идову
32
Йовичич
77
Салугин
89
Прудников
89
Прудников
77
Салугин
7
Пеев
21
Чума
21
Чума
7
Пеев
15
Губочан
8
Каляшин
8
Каляшин
15
Губочан
23
Соснин
47
Зобнин
47
Зобнин
23
Соснин
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Динамо
36
Александр Панцырев
ЦП
1
Дмитрий Хомич
ВР
1
Роман Герус
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
15
Изунна Узочакву
ЦП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
27
Валерий Сарамутин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
36
Александр Панцырев
ЦП
1
Дмитрий Хомич
ВР
1
Роман Герус
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
15
Изунна Узочакву
ЦП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Остались в запасе
27
Валерий Сарамутин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Амкар-Пермь - Динамо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург)
Адлан Хатуев (Грозный)
Резервный судья:
Антон Анопа (Благовещенск)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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