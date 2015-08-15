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Кубань (ЛФЛ) - Рубин
Кубань (ЛФЛ) - Рубин: обзор матча 15 августа 2015
Кубань (ЛФЛ)
15.08.2015, суббота, 21:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Рубин
32'
Г. Карадениз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Рубин
Желтая карточка
М. Рабиу
90'
+3
90'
+1
Замена
С. Кисляк
️️️️
Г. Карадениз
88'
Желтая карточка
М. Канунников
87'
Желтая карточка
Э. Набиуллин
Замена
В. Лобкарев
️️️️
В. Игнатьев
68'
67'
Замена
М. Батов
️️️️
Д. Билялетдинов
65'
Замена
И. Портнягин
️️️️
К. Эдуардо
Желтая карточка
А. Аршавин
64'
Замена
А. Хубулов
️️️️
Р. Павлюченко
64'
Замена
А. Аршавин
️️️️
С. Ткачев
46'
32'
ГОЛ! 0:1!
Г. Карадениз
Пас отдал
О. Кузьмин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
2
Шандао
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
19
Мохаммед Рабиу
ОП
8
Артур Тлисов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
10
Лоренцо Мельгарехо
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
88
Руслан Камболов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
(К)
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
40
Благо
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Динияр Билялетдинов
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Кубань (ЛФЛ)
39
Евгений Фролов
ВР
11
Станислав Манолев
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Рубин
80
Алиреза Хагиги
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
3-4-2-1
31
Беленов
2
Шандао
5
Армаш
44
Шунич
8
Бугаев
19
Рабиу
8
Тлисов
20
Игнатьев
11
Ткачев
10
Мельгарехо
10
Павлюченко
4-1-4-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
88
Камболов
4
Кверквелия
3
Набиуллин
40
Благо
14
Билялетдинов
22
Эдуардо
21
Оздоев
61
Карадениз
99
Канунников
20
Игнатьев
52
Лобкарев
52
Лобкарев
20
Игнатьев
10
Павлюченко
88
Хубулов
88
Хубулов
10
Павлюченко
11
Ткачев
28
Аршавин
28
Аршавин
11
Ткачев
61
Карадениз
15
Кисляк
15
Кисляк
61
Карадениз
14
Билялетдинов
17
Батов
17
Батов
14
Билялетдинов
22
Эдуардо
97
Портнягин
97
Портнягин
22
Эдуардо
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Рубин
39
Евгений Фролов
ВР
11
Станислав Манолев
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
80
Алиреза Хагиги
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
11
Станислав Манолев
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Остались в запасе
80
Алиреза Хагиги
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Рубин
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Помощники судьи:
Данченко Валерий (Уфа)
Кудрявцев Александр (Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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