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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Анжи
ЦСКА - Анжи: обзор матча 01 августа 2015
ЦСКА
01.08.2015, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Анжи
3'
М. Фернандес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Анжи
Замена
А. Головин
️️️️
З. Тошич
87'
84'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
И. Маевский
Замена
А. Цауня
️️️️
Б. Натхо
84'
Замена
Г. Миланов
️️️️
Р. Еременко
73'
Желтая карточка
П. Вернблум
57'
Желтая карточка
К. Набабкин
53'
46'
Замена
Г. Тигиев
️️️️
Г. Зотов
46'
Замена
А. Криворучко
️️️️
Е. Помазан
41'
Травма
Е. Помазан
ГОЛ! 1:0!
М. Фернандес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
20
Амаду Мутари
ЛП
18
Иван Маевский
ОП
25
Лукман Аруна
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Карлос Страндберг
ПВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Анжи
1
Мехти Дженетов
ВР
55
Александр Криворучко
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
42
Леонардо
ОП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
4-1-4-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Фернандес
19
Вернблум
26
Еременко
66
Дзагоев
10
Натхо
18
Тошич
7
Муса
4-2-3-1
1
Помазан
31
Зотов
38
Ещенко
2
Жиров
3
Гаджибеков
18
Маевский
25
Аруна
6
Эбесилио
78
Максимов
20
Мутари
10
Боли
10
Натхо
19
Цауня
19
Цауня
10
Натхо
26
Еременко
17
Миланов
17
Миланов
26
Еременко
18
Тошич
10
Головин
10
Головин
18
Тошич
1
Помазан
55
Криворучко
55
Криворучко
1
Помазан
31
Зотов
17
Тигиев
17
Тигиев
31
Зотов
18
Маевский
99
Абдулавов
99
Абдулавов
18
Маевский
Остались в запасе
ЦСКА
Анжи
10
Карлос Страндберг
ПВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
1
Мехти Дженетов
ВР
4
Дарко Лазич
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
10
Карлос Страндберг
ПВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
1
Мехти Дженетов
ВР
4
Дарко Лазич
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Анжи
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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