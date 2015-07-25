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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Кубань (ЛФЛ)
Ахмат - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 25 июля 2015
Ахмат
25.07.2015, суббота, 21:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
32'
Ф. Пирис
52'
Л. Мельгарехо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Кубань (ЛФЛ)
89'
Замена
А. Хубулов
️️️️
В. Игнатьев
Замена
Р. Мирзов
️️️️
И. Айссати
80'
79'
Желтая карточка
В. Игнатьев
66'
Вторая желтая
М. Рабиу
Замена
Маурисио
️️️️
Адилсон
63'
Замена
А. Мбенг
️️️️
З. Садаев
62'
Желтая карточка
З. Садаев
60'
54'
Желтая карточка
Л. Мельгарехо
52'
ГОЛ! 1:1!
Л. Мельгарехо
Пас отдал
В. Кулик
46'
Замена
А. Тлисов
️️️️
И. Бальде
45'
+1
Замена
И. Армаш
️️️️
Шандао
Желтая карточка
Адилсон
43'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Пирис
Пас отдал
О. Иванов
32'
7'
Желтая карточка
М. Рабиу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Исмаил Айссати
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
21
Адилсон
ОП
22
Факундо Пирис
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
55
Владислав Кулик
ОП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
10
Лоренцо Мельгарехо
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
10
Кану
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
39
Евгений Фролов
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-2-2-2
31
Годзюр
31
Рыбус
2
Родолфо
13
Семенов
14
Айссати
21
Адилсон
22
Пирис
19
Иванов
14
Кузяев
10
Лебеденко
9
Садаев
3-4-2-1
31
Беленов
20
Игнатьев
44
Шунич
2
Шандао
11
Манолев
55
Кулик
19
Рабиу
8
Бугаев
11
Ткачев
10
Мельгарехо
6
Бальде
21
Адилсон
8
Маурисио
8
Маурисио
21
Адилсон
9
Садаев
11
Мбенг
11
Мбенг
9
Садаев
14
Айссати
27
Мирзов
27
Мирзов
14
Айссати
2
Шандао
5
Армаш
5
Армаш
2
Шандао
6
Бальде
8
Тлисов
8
Тлисов
6
Бальде
20
Игнатьев
88
Хубулов
88
Хубулов
20
Игнатьев
Остались в запасе
Ахмат
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Городов
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
10
Кану
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
39
Евгений Фролов
ВР
17
Игорь Коновалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
10
Кану
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
17
Игорь Коновалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Ахмат - Кубань (ЛФЛ)
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Помощники судьи:
Чельцов Дмитирий(Москва)
Болотенков Андрей (Москва)
Делегат:
Мельников Вячеслав (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Ходырев Михаил (Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
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