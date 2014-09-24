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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Анжи - Зенит
Анжи - Зенит: обзор матча 24 сентября 2014
Анжи
24.09.2014, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Зенит
21'
Я. Боли
30'
О. Шатов
69'
Х. Саломон Рондон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Анжи - Зенит
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
В. Чуперка
81'
75'
Замена
Халк
️️️️
А. Аршавин
Замена
А. Алиев
️️️️
С. Сердеров
70'
69'
ГОЛ! 1:2!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
А. Анюков
65'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
В. Файзулин
60'
Замена
Д. Кришито
️️️️
М. Родич
Желтая карточка
А. Аравин
57'
Замена
С. Сердеров
️️️️
Леонардо
46'
Желтая карточка
В. Чуперка
38'
30'
ГОЛ! 1:1!
О. Шатов
ГОЛ! 1:0!
Я. Боли
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Али Гаджибеков
(К)
ЦЗ
4
Дмитрий Айдов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
2
Алексей Аравин
ПЗ
42
Леонардо
ЛП
78
Илья Максимов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
20
Амаду Мутари
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
20
Виктор Файзулин
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Анжи
55
Александр Криворучко
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
88
Александр Алиев
АП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
7
Александр Рязанцев
ЦП
7
Халк
ПВ
4-5-1
41
Кержаков
31
Зотов
3
Гаджибеков
4
Айдов
2
Аравин
42
Леонардо
10
Комков
78
Максимов
92
Чуперка
20
Мутари
10
Боли
4-1-4-1
16
Малафеев
22
Анюков
13
Нету
6
Ломбертс
23
Родич
6
Хави Гарсия
20
Файзулин
27
Шатов
28
Могилевец
28
Аршавин
23
Рондон
Сердеров
88
Алиев
88
Алиев
Сердеров
92
Чуперка
9
Асильдаров
9
Асильдаров
92
Чуперка
42
Леонардо
28
Сердеров
28
Сердеров
42
Леонардо
23
Родич
4
Кришито
4
Кришито
23
Родич
20
Файзулин
7
Рязанцев
7
Рязанцев
20
Файзулин
28
Аршавин
7
Халк
7
Халк
28
Аршавин
Остались в запасе
Анжи
Зенит
55
Александр Криворучко
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
12
Юрий Лодыгин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Анжи - Зенит
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая)
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