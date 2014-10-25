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Амкар-Пермь - Ростов
Амкар-Пермь - Ростов: обзор матча 25 октября 2014
Амкар-Пермь
25.10.2014, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Ростов
15'
Ф. Огуде
83'
А. Коломейцев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Ростов
Замена
М. Симоновски
️️️️
А. Коломейцев
90'
+3
89'
Замена
М. Думбия
️️️️
М. Бордачев
ГОЛ! 2:0!
А. Коломейцев
Пас отдал
Р. Герус
83'
81'
Замена
Б. Су Ю
️️️️
Д. Полоз
Замена
Б. Идову
️️️️
Д. Дзахов
78'
65'
Замена
А. Ребко
️️️️
А. Бухаров
63'
Желтая карточка
А. Бухаров
42'
Желтая карточка
А. Гацкан
Желтая карточка
Д. Дзахов
38'
Замена
Г. Пеев
️️️️
И. Пикущак
37'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Огуде
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
18
Александр Коломейцев
ЛП
32
Бранко Йовичич
ОП
8
Фегор Огуде
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Горо
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
6
Дмитрий Торбинский
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
5
Януш Гол
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
9
Марко Симоновски
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
15
Азим Фатуллаев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
3-3-3-1
1
Герус
97
Фибел
79
Черенчиков
30
Таказов
23
Баланович
32
Йовичич
31
Вавржиняк
18
Коломейцев
71
Дзахов
8
Огуде
10
Пикущак
4-2-2-1-1
1
Плетикоса
2
Горо
0
Дьяков
15
Баштуш
26
Бордачев
6
Торбинский
8
Гацкан
2
Калачев
10
Григорьев
7
Полоз
11
Бухаров
18
Коломейцев
9
Симоновски
9
Симоновски
18
Коломейцев
71
Дзахов
30
Идову
30
Идову
71
Дзахов
10
Пикущак
7
Пеев
7
Пеев
10
Пикущак
7
Полоз
86
Ю
86
Ю
7
Полоз
11
Бухаров
17
Ребко
17
Ребко
11
Бухаров
26
Бордачев
7
Думбия
7
Думбия
26
Бордачев
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Ростов
42
Сергей Нарубин
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
5
Януш Гол
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
23
Неманья Николич
ЦФ
7
Ника Чхапелия
ЦП
35
Сослан Джанаев
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
5
Януш Гол
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Остались в запасе
23
Неманья Николич
ЦФ
7
Ника Чхапелия
ЦП
35
Сослан Джанаев
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Амкар-Пермь - Ростов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Звезда
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