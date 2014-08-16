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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Уфа
Зенит - Уфа: обзор матча 16 августа 2014
Зенит
16.08.2014, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Уфа
31'
Халк (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Уфа
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
А. Кержаков
85'
Замена
О. Шатов
️️️️
А. Витсель
84'
Замена
Х. Гарсия
️️️️
А. Тимощук
69'
66'
Замена
А. Васильев
️️️️
Д. Голубов
56'
Замена
В. Галиулин
️️️️
А. Сухов
46'
Замена
Т. Акахоши
️️️️
Х. Ханджич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Халк
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Аксель Витсель
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
7
Халк
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Уфа
16
Сергей Веремко
ВР
44
Максим Тишкин
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
10
Марсиньо
ЛВ
29
Иван Пауревич
ОП
33
Александр Сухов
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ПВ
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Зенит
88
Максим Рудаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
6
Виллиам
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
27
Такафуми Акахоши
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Лодыгин
4
Кришито
6
Ломбертс
24
Гарай
22
Анюков
44
Тимощук
28
Витсель
20
Файзулин
10
Данни
7
Халк
11
Кержаков
4-2-1-2-1
16
Веремко
26
Браун Форбс
4
Степанец
3
Аликин
44
Тишкин
29
Пауревич
33
Сухов
14
Семакин
85
Голубов
10
Марсиньо
99
Ханджич
44
Тимощук
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
44
Тимощук
28
Витсель
27
Шатов
27
Шатов
28
Витсель
11
Кержаков
23
Рондон
23
Рондон
11
Кержаков
33
Сухов
21
Галиулин
21
Галиулин
33
Сухов
85
Голубов
17
Васильев
17
Васильев
85
Голубов
99
Ханджич
27
Акахоши
27
Акахоши
99
Ханджич
Остались в запасе
Зенит
Уфа
88
Максим Рудаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
90
Никита Безлихотнов
ПВ
1
Давид Юрченко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
13
Азамат Засеев
ОП
6
Виллиам
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Остались в запасе
90
Никита Безлихотнов
ПВ
1
Давид Юрченко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
13
Азамат Засеев
ОП
6
Виллиам
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Зенит - Уфа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:45 (прямая)
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