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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Зенит
Порту - Зенит: обзор матча 22 октября 2013
Порту
22.10.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 3 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
86'
А. Кержаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Зенит
Замена
Н. Гилас
️️️️
Л. Гонсалес
87'
86'
ГОЛ! 0:1!
А. Кержаков
Пас отдал
Халк
80'
Замена
Д. Кришито
️️️️
И. Смольников
Замена
С. Дефур
️️️️
Жозуэ
75'
Желтая карточка
Д. Мартинес
74'
Желтая карточка
Л. Гонсалес
72'
72'
Замена
А. Кержаков
️️️️
Р. Широков
65'
Замена
К. Зырянов
️️️️
А. Аршавин
Замена
С. Варела
️️️️
Лика
53'
42'
Желтая карточка
Р. Широков
36'
Желтая карточка
В. Файзулин
Вторая желтая
Э. Эррера
6'
Желтая карточка
Э. Эррера
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Элтон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Фернандо
ОП
27
Лучо Гонсалес
(К)
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Жозуэ
АП
7
Лика
ПВ
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
(К)
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ОП
20
Виктор Файзулин
ОП
15
Роман Широков
ЦП
28
Андрей Аршавин
ПВ
10
Данни
ПВ
7
Халк
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Порту
1
Фабиано
ВР
3
Майкон
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Элтон
26
Сандро
30
Отаменди
5
Мангала
13
Данило
5
Фернандо
27
Гонсалес
16
Эррера
10
Жозуэ
7
Лика
9
Мартинес
4-2-1-2-1
12
Лодыгин
8
Смольников
6
Ломбертс
13
Нету
14
Ансальди
27
Шатов
20
Файзулин
15
Широков
10
Данни
28
Аршавин
7
Халк
10
Жозуэ
16
Дефур
16
Дефур
10
Жозуэ
27
Гонсалес
9
Гилас
9
Гилас
27
Гонсалес
7
Лика
18
Варела
18
Варела
7
Лика
8
Смольников
4
Кришито
4
Кришито
8
Смольников
28
Аршавин
18
Зырянов
18
Зырянов
28
Аршавин
15
Широков
11
Кержаков
11
Кержаков
15
Широков
Остались в запасе
Порту
Зенит
1
Фабиано
ВР
3
Майкон
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Хуан Кинтеро
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
78
Александр Васютин
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Фабиано
ВР
3
Майкон
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Хуан Кинтеро
ЦП
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Порту - Зенит
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая) "НТВ" 22:30 (прямая)
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