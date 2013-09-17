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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - ЦСКА
Бавария - ЦСКА: обзор матча 17 сентября 2013
Бавария
17.09.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 1 тур
3 : 0
Завершен
ЦСКА
4'
Д. Алаба
41'
М. Манджукич
68'
А. Роббен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - ЦСКА
Замена
Д. Шакири
️️️️
А. Роббен
79'
77'
Замена
Г. Миланов
️️️️
С. Цубер
Замена
К. Писарро
️️️️
М. Манджукич
75'
74'
Замена
К. Базелюк
️️️️
А. Муса
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
Т. Кроос
71'
ГОЛ! 3:0!
А. Роббен
Пас отдал
Д. Алаба
68'
46'
Замена
З. Тошич
️️️️
Витиньо
ГОЛ! 2:0!
М. Манджукич
Пас отдал
А. Роббен
41'
ГОЛ! 1:0!
Д. Алаба
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
21
Филипп Лам
(К)
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
11
Витиньо
ЛВ
19
Александр Цауня
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Бавария
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
4-1-3-2
1
Нойер
5
Алаба
17
Боатенг
4
Данте
13
Рафинья
21
Лам
7
Рибери
8
Кроос
10
Роббен
9
Манджукич
13
Мюллер
4-2-2-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Игнашевич
24
Березуцкий
42
Щенников
19
Цауня
19
Вернблум
3
Хонда
7
Цубер
7
Муса
11
Витиньо
8
Кроос
31
Швайнштайгер
31
Швайнштайгер
8
Кроос
10
Роббен
10
Шакири
10
Шакири
10
Роббен
9
Манджукич
14
Писарро
14
Писарро
9
Манджукич
7
Цубер
17
Миланов
17
Миланов
7
Цубер
11
Витиньо
18
Тошич
18
Тошич
11
Витиньо
7
Муса
10
Базелюк
10
Базелюк
7
Муса
Остались в запасе
Бавария
ЦСКА
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Бавария - ЦСКА
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая) "НТВ" 22:30 (прямая)
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