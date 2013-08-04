Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - ЦСКА
Рубин - ЦСКА: обзор матча 04 августа 2013
Рубин
04.08.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - ЦСКА
Замена
А. Прудников
️️️️
Г. Карадениз
81'
79'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
К. Хонда
Травма
Г. Карадениз
79'
64'
Замена
С. Думбия
️️️️
С. Цубер
Замена
Р. Еременко
️️️️
Д. Торбинский
58'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
Я. М'Вила
57'
Желтая карточка
Я. М'Вила
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
61
Гекдениз Карадениз
(К)
АП
55
Владислав Кулик
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
20
Расмус Эльм
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
89
Александр Прудников
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
4-2-3-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
44
Навас
5
Маркано
23
Кузьмин
10
Натхо
6
М'Вила
6
Торбинский
61
Карадениз
55
Кулик
23
Рондон
4-2-3-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
20
Эльм
19
Вернблум
3
Хонда
66
Дзагоев
7
Цубер
7
Муса
6
Торбинский
26
Еременко
26
Еременко
6
Торбинский
6
М'Вила
7
Рязанцев
7
Рязанцев
6
М'Вила
61
Карадениз
89
Прудников
89
Прудников
61
Карадениз
3
Хонда
11
Гонсалес
11
Гонсалес
3
Хонда
7
Цубер
22
Думбия
22
Думбия
7
Цубер
Остались в запасе
Рубин
ЦСКА
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Рубин - ЦСКА
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Голубев Николай (г. Санкт-Петербург)
Лебедев Алексей (г. Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "Наш футбол" 13:10 (прямая)
Новости команд
Все
Рубин
ЦСКА
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
Вчера, 20:55
1
Радимов назвал самого подлого соперника, против которого играл
Вчера, 20:07
4
ЦСКА разгромил команду Аленичева
Вчера, 18:17
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 16:55
2
Сафонов ответил, кто в сборной России ферзь, а кто – конь
Вчера, 15:41
12
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
Вчера, 20:55
1
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
Вчера, 14:56
13
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
2
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
Радимов назвал самого подлого соперника, против которого играл
Вчера, 20:07
4
ЦСКА разгромил команду Аленичева
Вчера, 18:17
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 16:55
2
Сафонов ответил, кто в сборной России ферзь, а кто – конь
Вчера, 15:41
12
Кисляк высказался о переходе в «Галатасарай» Батракова
Вчера, 11:15
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+