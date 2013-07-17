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Урал - ЦСКА
Урал - ЦСКА: обзор матча 17 июля 2013
Урал
17.07.2013, среда, 17:30
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
ЦСКА
48'
С. Гогниев
78'
С. Гогниев
24'
А. Муса
86'
В. Лав
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - ЦСКА
86'
ГОЛ! 2:2!
В. Лав
Пас отдал
Р. Эльм
Замена
А. Ойеволе
️️️️
А. Саркисов
84'
82'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Г. Щенников
ГОЛ! 2:1!
С. Гогниев
Пас отдал
А. Горбанец
78'
61'
Замена
Р. Эльм
️️️️
С. Цубер
Замена
Э. Манучарян
️️️️
С. Сердеров
58'
ГОЛ! 1:1!
С. Гогниев
Пас отдал
С. Сердеров
48'
Замена
А. Саркисов
️️️️
А. Ерохин
46'
36'
Желтая карточка
С. Игнашевич
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Муса
Пас отдал
Г. Щенников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Евгений Помазан
ВР
16
Милан Вьештица
ЦЗ
34
Денис Тумасян
(К)
ЦЗ
70
Николай Сафрониди
ПЗ
28
Сердер Сердеров
ЛВ
25
Андрей Бочков
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
32
Андрей Горбанец
АП
21
Александр Ерохин
АП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
3
Кейсуке Хонда
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
19
Вагнер Лав
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Урал
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
8
Анатолий Герк
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
20
Расмус Эльм
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Помазан
16
Вьештица
34
Тумасян
70
Сафрониди
25
Бочков
41
Сапета
28
Сердеров
21
Ерохин
32
Горбанец
2
Гогниев
13
Щаницин
4-2-2-2
35
Акинфеев
6
Березуцкий
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
3
Хонда
19
Вернблум
66
Дзагоев
7
Цубер
7
Муса
19
Вагнер Лав
Саркисов
58
Ойеволе
58
Ойеволе
Саркисов
21
Ерохин
11
Саркисов
11
Саркисов
21
Ерохин
28
Сердеров
10
Манучарян
10
Манучарян
28
Сердеров
42
Щенников
11
Гонсалес
11
Гонсалес
42
Щенников
7
Цубер
20
Эльм
20
Эльм
7
Цубер
Остались в запасе
Урал
ЦСКА
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
8
Анатолий Герк
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
Главный тренер
Павел Гусев
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
8
Анатолий Герк
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Урал - ЦСКА
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Олег Целовальников (Астрахань)
Валерий Данченко (Уфа)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:10 (прямая)
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