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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Спартак
Барселона - Спартак: обзор матча 19 сентября 2012
Барселона
19.09.2012, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 1 тур
3 : 2
Завершен
Спартак
14'
К. Тельо
72'
Л. Месси
80'
Л. Месси
29'
Д. Алвес (АГ)
58'
Ромуло
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Спартак
84'
Замена
А. Дзюба
️️️️
Ари
ГОЛ! 3:2!
Л. Месси
Пас отдал
А. Санчес
80'
78'
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
К. Чельстрем
77'
Желтая карточка
М. Сухи
75'
Желтая карточка
Ромуло
Замена
Д. Вилья
️️️️
К. Тельо
74'
ГОЛ! 2:2!
Л. Месси
Пас отдал
К. Тельо
72'
Замена
А. Санчес
️️️️
Д. Алвес
64'
58'
ГОЛ! 1:2!
Ромуло
Пас отдал
Э. МакГиди
46'
Замена
Е. Макеев
️️️️
К. Комбаров
44'
Желтая карточка
Э. Эменике
42'
Желтая карточка
К. Чельстрем
Желтая карточка
А. Сонг
34'
31'
Желтая карточка
К. Комбаров
29'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Алвес
ГОЛ! 1:0!
К. Тельо
Пас отдал
Хави
14'
Замена
А. Сонг
️️️️
Ж. Пике
12'
Травма
Ж. Пике
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЛП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Хави
(К)
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Тито Виланова
Спартак
31
Андрей Дикань
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
5
Кариока
ОП
4
Ким Чельстрем
ОП
27
Ромуло
ЦП
39
Ари
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
4-3-3
26
Вальдес
3
Адриано
14
Маскерано
3
Пике
10
Алвес
4
Фабрегас
5
Бускетс
6
Хави
37
Тельо
10
Месси
9
Педро
4-2-1-1-2
31
Дикань
9
Комбаров
17
Сухи
2
Инсаурральде
23
Комбаров
5
Кариока
4
Чельстрем
27
Ромуло
46
МакГиди
10
Эменике
39
Ари
3
Пике
8
Сонг
8
Сонг
3
Пике
37
Тельо
7
Вилья
7
Вилья
37
Тельо
10
Алвес
4
Санчес
4
Санчес
10
Алвес
9
Комбаров
34
Макеев
34
Макеев
9
Комбаров
4
Чельстрем
14
Хурадо
14
Хурадо
4
Чельстрем
39
Ари
22
Дзюба
22
Дзюба
39
Ари
Остались в запасе
Барселона
Спартак
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Тито Виланова
30
Сергей Песьяков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Тито Виланова
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Барселона - Спартак
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая) "НТВ" 22:30 (прямая)
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