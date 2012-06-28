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Расписание матчей
Евро-2024
Германия - Италия
Германия - Италия: обзор матча 28 июня 2012
Германия
28.06.2012, четверг, 22:45
Чемпионат Европы, 1/2 финала
1 : 2
Завершен
Италия
90+2'
М. Озил (П)
20'
М. Балотелли
36'
М. Балотелли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Италия
Желтая карточка
М. Хуммельс
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Озил
90'
+2
89'
Желтая карточка
Т. Мотта
84'
Желтая карточка
Д. Де Росси
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Д. Боатенг
71'
70'
Замена
А. Ди Натале
️️️️
М. Балотелли
63'
Замена
Т. Мотта
️️️️
Р. Монтоливо
60'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
58'
Замена
А. Диаманти
️️️️
А. Кассано
Замена
М. Ройс
️️️️
Л. Подольски
46'
Замена
М. Клозе
️️️️
М. Гомес
46'
37'
Желтая карточка
М. Балотелли
36'
ГОЛ! 0:2!
М. Балотелли
Пас отдал
Р. Монтоливо
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Балотелли
Пас отдал
А. Кассано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
0
Филипп Лам
(К)
ЛЗ
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛП
7
Бастиан Швайнштайгер
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
23
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
3
Джорджо Кьеллини
ЛАЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
6
Федерико Бальдзаретти
ПАЗ
16
Даниэле Де Росси
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
8
Клаудио Маркизио
ПП
10
Антонио Кассано
ЦФ
9
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Германия
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
12
Тим Визе
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
15
Ларс Бендер
ПЗ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
9
Андре Шюррле
ЦП
11
Марио Гетце
АП
11
Марко Ройс
АП
0
Мирослав Клозе
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Морган Де Санктис
ВР
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
7
Иньяцио Абате
ПЗ
10
Тиаго Мотта
ЦП
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
11
Антонио Ди Натале
ЦФ
17
Фабио Борини
ЦФ
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Нойер
0
Лам
14
Бадштубер
5
Хуммельс
17
Боатенг
7
Швайнштайгер
10
Подольски
6
Хедира
8
Кроос
10
Озил
23
Гомес
2-3-3-2
1
Буффон
19
Бонуччи
15
Барцальи
6
Бальдзаретти
21
Пирло
3
Кьеллини
8
Маркизио
18
Монтоливо
16
Де Росси
9
Балотелли
10
Кассано
10
Подольски
11
Ройс
11
Ройс
10
Подольски
23
Гомес
0
Клозе
0
Клозе
23
Гомес
17
Боатенг
13
Мюллер
13
Мюллер
17
Боатенг
18
Монтоливо
10
Мотта
10
Мотта
18
Монтоливо
10
Кассано
23
Диаманти
23
Диаманти
10
Кассано
9
Балотелли
11
Ди Натале
11
Ди Натале
9
Балотелли
Остались в запасе
Германия
Италия
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
12
Тим Визе
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
15
Ларс Бендер
ПЗ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
9
Андре Шюррле
ЦП
11
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Йоахим Лев
1
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Морган Де Санктис
ВР
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
7
Иньяцио Абате
ПЗ
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
17
Фабио Борини
ЦФ
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
12
Тим Визе
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
15
Ларс Бендер
ПЗ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
9
Андре Шюррле
ЦП
11
Марио Гетце
АП
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Морган Де Санктис
ВР
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
7
Иньяцио Абате
ПЗ
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
17
Фабио Борини
ЦФ
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Германия - Италия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Помощники судьи:
Фредерик Кано
Микаэль Аннонье
Дополнительные помощники:
Фреди Фотрель
Рудди Буке
Резервный судья:
Ховард Уэбб (Англия)
Стадион:
Национальный стадион
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 21:45 (прямая) "Первый канал" 22:40 (прямая)
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