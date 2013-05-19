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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Волга
Зенит - Волга: обзор матча 19 мая 2013
Зенит
19.05.2013, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
3 : 1
Завершен
Волга
34'
Л. Нету
79'
В. Файзулин
90+1'
Р. Широков
18'
А. Шуленин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Волга
Красная карточка
Р. Широков
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
Р. Широков
Пас отдал
А. Кержаков
90'
+1
Замена
П. Могилевец
️️️️
К. Зырянов
87'
81'
Замена
А. Салугин
️️️️
А. Путило
ГОЛ! 2:1!
В. Файзулин
Пас отдал
А. Витсель
79'
76'
Вторая желтая
А. Каряка
75'
Желтая карточка
А. Саркисов
67'
Замена
Ш. Бибилов
️️️️
М. Плешан
65'
Травма
М. Плешан
Замена
Р. Широков
️️️️
Л. Джорджевич
60'
Замена
А. Кержаков
️️️️
А. Бухаров
59'
Травма
А. Бухаров
58'
57'
Замена
С. Булгару
️️️️
В. Бордиян
Желтая карточка
Халк
56'
55'
Травма
В. Бордиян
ГОЛ! 1:1!
Л. Нету
Пас отдал
В. Файзулин
34'
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Шуленин
Пас отдал
Д. Полянин
10'
Желтая карточка
А. Каряка
Желтая карточка
Т. Губочан
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЛВ
18
Константин Зырянов
(К)
ОП
28
Аксель Витсель
ОП
7
Халк
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
37
Виталий Бордиян
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
14
Антон Путило
ЛП
23
Михайта Плешан
ОП
9
Александр Шуленин
ОП
5
Андрей Каряка
ЦП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Зенит
1
Павел Дронов
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Семен Булгару
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
10
Ромео Кастелен
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
21
Шота Бибилов
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
4-2-2-2
16
Малафеев
15
Губочан
13
Нету
22
Алвеш
22
Анюков
18
Зырянов
28
Витсель
20
Файзулин
7
Халк
11
Бухаров
19
Джорджевич
4-2-3-1
41
Кержаков
6
Полянин
63
Белозеров
24
Польчак
37
Бордиян
23
Плешан
9
Шуленин
20
Аджинджал
5
Каряка
14
Путило
11
Саркисов
18
Зырянов
28
Могилевец
28
Могилевец
18
Зырянов
19
Джорджевич
15
Широков
15
Широков
19
Джорджевич
11
Бухаров
11
Кержаков
11
Кержаков
11
Бухаров
37
Бордиян
4
Булгару
4
Булгару
37
Бордиян
23
Плешан
21
Бибилов
21
Бибилов
23
Плешан
14
Путило
77
Салугин
77
Салугин
14
Путило
Остались в запасе
Зенит
Волга
75
Степан Ребенко
ЦЗ
1
Павел Дронов
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
10
Ромео Кастелен
ЦП
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
Остались в запасе
75
Степан Ребенко
ЦЗ
1
Павел Дронов
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
Остались в запасе
10
Ромео Кастелен
ЦП
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Зенит - Волга
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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