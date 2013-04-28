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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - ЦСКА
Рубин - ЦСКА: обзор матча 28 апреля 2013
Рубин
28.04.2013, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
ЦСКА
49'
Х. Саломон Рондон
81'
Р. Еременко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - ЦСКА
Желтая карточка
О. Кузьмин
89'
Замена
В. Калешин
️️️️
Г. Карадениз
88'
82'
Замена
П. Мамаев
️️️️
К. Набабкин
ГОЛ! 2:0!
Р. Еременко
Пас отдал
Г. Карадениз
81'
68'
Замена
З. Тошич
️️️️
К. Хонда
Замена
С. Кисляк
️️️️
Я. М'Вила
67'
ГОЛ! 1:0!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
А. Рязанцев
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
26
Роман Еременко
АП
61
Гекдениз Карадениз
(К)
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
20
Расмус Эльм
ЦП
19
Понтус Вернблум
ЦП
19
Вагнер Лав
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
3
Кейсуке Хонда
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
15
Руслан Абышов
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
20
Сердар Азмун
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
44
Навас
4
Кверквелия
23
Кузьмин
6
М'Вила
7
Рязанцев
10
Натхо
26
Еременко
61
Карадениз
23
Рондон
4-3-3
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
66
Дзагоев
20
Эльм
19
Вернблум
3
Хонда
19
Вагнер Лав
7
Муса
61
Карадениз
17
Калешин
17
Калешин
61
Карадениз
6
М'Вила
15
Кисляк
15
Кисляк
6
М'Вила
14
Набабкин
10
Мамаев
10
Мамаев
14
Набабкин
3
Хонда
18
Тошич
18
Тошич
3
Хонда
Остались в запасе
Рубин
ЦСКА
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
15
Руслан Абышов
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
20
Сердар Азмун
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
15
Руслан Абышов
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
20
Сердар Азмун
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Рубин - ЦСКА
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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