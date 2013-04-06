Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Волга
ЦСКА - Волга: обзор матча 06 апреля 2013
ЦСКА
06.04.2013, суббота, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Волга
31'
А. Дзагоев
35'
В. Лав
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Волга
Вторая желтая
В. Лав
90'
+4
Желтая карточка
В. Лав
90'
90'
Желтая карточка
А. Сапогов
Замена
К. Набабкин
️️️️
М. Фернандес
86'
78'
Замена
М. Дворнекович
️️️️
Р. Аджинджал
Замена
П. Мамаев
️️️️
С. Думбия
74'
69'
Замена
А. Салугин
️️️️
А. Саркисов
63'
Желтая карточка
Н. Зайцев
Замена
А. Цауня
️️️️
А. Дзагоев
62'
51'
Желтая карточка
С. Булгару
46'
Замена
А. Харитонов
️️️️
Д. Полянин
ГОЛ! 2:0!
В. Лав
35'
ГОЛ! 1:0!
А. Дзагоев
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ЦП
20
Расмус Эльм
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
19
Вагнер Лав
АП
18
Зоран Тошич
ПП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
37
Виталий Бордиян
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
4
Семен Булгару
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
14
Антон Путило
ЛП
5
Андрей Каряка
ОП
3
Николай Зайцев
ОП
11
Артур Саркисов
АП
20
Руслан Аджинджал
ПП
7
Алексей Сапогов
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
23
Михайта Плешан
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
4-4-1-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Фернандес
19
Вернблум
20
Эльм
66
Дзагоев
18
Тошич
19
Вагнер Лав
22
Думбия
4-2-2-1-1
41
Кержаков
6
Полянин
63
Белозеров
4
Булгару
37
Бордиян
5
Каряка
3
Зайцев
20
Аджинджал
14
Путило
11
Саркисов
7
Сапогов
6
Фернандес
14
Набабкин
14
Набабкин
6
Фернандес
66
Дзагоев
19
Цауня
19
Цауня
66
Дзагоев
22
Думбия
10
Мамаев
10
Мамаев
22
Думбия
6
Полянин
83
Харитонов
83
Харитонов
6
Полянин
20
Аджинджал
0
Дворнекович
0
Дворнекович
20
Аджинджал
11
Саркисов
77
Салугин
77
Салугин
11
Саркисов
Остались в запасе
ЦСКА
Волга
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
23
Михайта Плешан
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
23
Михайта Плешан
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Волга
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:40 (прямая)
Новости команд
Все
ЦСКА
Волга
ЭСК вынесла вердикт по спорным моментам в матче «Краснодар» – ЦСКА
Вчера, 21:06
11
Карпин назвал двух самых талантливых футболистов, которых тренировал
Вчера, 19:22
1
Назван самый жадный клуб РПЛ
Вчера, 18:57
4
Кисляк объяснил, почему Россия пропустила два мяча в Ташкенте
Вчера, 18:45
1
Радимов назвал легенду РПЛ, которой он хотел втащить
Вчера, 17:39
ЭСК вынесла вердикт по спорным моментам в матче «Краснодар» – ЦСКА
Вчера, 21:06
11
Карпин назвал двух самых талантливых футболистов, которых тренировал
Вчера, 19:22
1
Назван самый жадный клуб РПЛ
Вчера, 18:57
4
Кисляк объяснил, почему Россия пропустила два мяча в Ташкенте
Вчера, 18:45
1
Радимов назвал легенду РПЛ, которой он хотел втащить
Вчера, 17:39
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Сычев: «Полтора года тянулись долги «Волги»
2017.07.28 10:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+