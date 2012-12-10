Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Анжи
Зенит - Анжи: обзор матча 10 декабря 2012
Зенит
10.12.2012, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Анжи
66'
К. Зырянов
24'
Ж. Карлос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Анжи
Красная карточка
Данни
90'
+2
Желтая карточка
Халк
86'
84'
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Л. Траоре
Замена
С. Семак
️️️️
К. Зырянов
81'
ГОЛ! 1:1!
К. Зырянов
Пас отдал
А. Анюков
66'
Замена
В. Быстров
️️️️
Б. Алвеш
46'
Желтая карточка
И. Денисов
43'
40'
Желтая карточка
Л. Диарра
24'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Карлос
Пас отдал
Ю. Жирков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛАЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПАЗ
27
Игорь Денисов
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
10
Данни
(К)
ЦФ
7
Халк
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛВ
19
Лассана Диарра
ОП
10
Одил Ахмедов
ОП
9
Самуэль Это'О
(К)
АП
11
Мубарак Буссуфа
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
37
Сергей Семак
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Анжи
1
Мехти Дженетов
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
8
Георгий Габулов
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
3-3-2-2
16
Малафеев
15
Губочан
6
Ломбертс
22
Алвеш
55
Янбаев
27
Денисов
22
Анюков
18
Зырянов
28
Витсель
7
Халк
10
Данни
4-2-3-1
30
Габулов
43
Логашов
30
Карлос
4
Самба
13
Тагирбеков
19
Диарра
10
Ахмедов
11
Буссуфа
9
Это'О
18
Жирков
90
Траоре
18
Зырянов
37
Семак
37
Семак
18
Зырянов
22
Алвеш
34
Быстров
34
Быстров
22
Алвеш
90
Траоре
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
90
Траоре
Остались в запасе
Зенит
Анжи
23
Егор Бабурин
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Мехти Дженетов
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
8
Георгий Габулов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
1
Мехти Дженетов
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
8
Георгий Габулов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Зенит - Анжи
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
Калугин Тихон (г. Москва)
Данченко Валерий (г. Уфа)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:45 (прямая)
Новости команд
Все
Зенит
Анжи
Кирьяков выбрал сторону в конфликте Карпина и Глушенкова
Вчера, 23:32
1
«Фламенго» хочет бесплатно забрать капитана «Зенита»
Вчера, 23:24
3
Тимощук ответил, собирается ли он становиться главным тренером
Вчера, 22:26
2
Малком: «Возможно, я ошибся, перейдя в «Зенит»
Вчера, 18:31
46
Месси отговаривал друга от трансфера в «Зенит»
Вчера, 18:09
17
Кирьяков выбрал сторону в конфликте Карпина и Глушенкова
Вчера, 23:32
1
«Фламенго» хочет бесплатно забрать капитана «Зенита»
Вчера, 23:24
3
Тимощук ответил, собирается ли он становиться главным тренером
Вчера, 22:26
2
Малком: «Возможно, я ошибся, перейдя в «Зенит»
Вчера, 18:31
46
Месси отговаривал друга от трансфера в «Зенит»
Вчера, 18:09
17
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Ташуев назвал человека, благодаря которому он заработал на дом на Дмитровке
5 октября
3
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
«Анжи» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+