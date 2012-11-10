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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА
Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА: обзор матча 10 ноября 2012
Кубань (ЛФЛ)
10.11.2012, суббота, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 3
Завершен
ЦСКА
44'
А. Озбилиз (П)
35'
А. Муса
51'
А. Муса
56'
Р. Эльм
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА
90'
+2
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
А. Дзагоев
Вторая желтая
Зелао
89'
Желтая карточка
А. Ионов
89'
Желтая карточка
Г. Букур
81'
Замена
М. Пиццелли
️️️️
И. Бальде
81'
70'
Замена
А. Цауня
️️️️
З. Тошич
Замена
Г. Букур
️️️️
И. Попов
70'
Желтая карточка
Зелао
68'
Замена
А. Фидлер
️️️️
А. Озбилиз
60'
56'
ГОЛ! 1:3!
Р. Эльм
Пас отдал
З. Тошич
51'
ГОЛ! 1:2!
А. Муса
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Озбилиз
44'
43'
Желтая карточка
И. Акинфеев
43'
Желтая карточка
В. Березуцкий
35'
ГОЛ! 0:1!
А. Муса
Пас отдал
А. Дзагоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
55
Владислав Кулик
(К)
ОП
8
Артур Тлисов
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
23
Арас Озбилиз
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
20
Расмус Эльм
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
4-2-1-2-1
31
Беленов
5
Лоло
5
Деальберт
26
Зелао
34
Козлов
55
Кулик
8
Тлисов
71
Попов
11
Ионов
23
Озбилиз
6
Бальде
4-2-2-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Игнашевич
24
Березуцкий
42
Щенников
20
Эльм
19
Вернблум
66
Дзагоев
3
Хонда
18
Тошич
7
Муса
71
Попов
11
Букур
11
Букур
71
Попов
23
Озбилиз
10
Фидлер
10
Фидлер
23
Озбилиз
6
Бальде
9
Пиццелли
9
Пиццелли
6
Бальде
18
Тошич
19
Цауня
19
Цауня
18
Тошич
66
Дзагоев
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
66
Дзагоев
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
ЦСКА
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
89
Александр Прудников
ЦФ
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
89
Александр Прудников
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Голубев Николай (г. Санкт-Петербург) Данченко Валерий (г. Уфа)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:10 (прямая)
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