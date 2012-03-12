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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Волга
Томь - Волга: обзор матча 12 марта 2012
Томь
12.03.2012, понедельник, 14:00
Россия. Премьер-лига, группа B, 34 тур
1 : 0
Завершен
Волга
41'
Д. Бояринцев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Волга
Замена
Я. Овсянников
️️️️
Р. Нахушев
+3
Желтая карточка
П. Вашек
Замена
К. Погребняк
️️️️
А. Гатагов
Замена
А. Сазонов
️️️️
А. Хазов
Желтая карточка
Г. Григалава
Замена
В. Рыжков
️️️️
Р. Аджинджал
Желтая карточка
В. Строев
Желтая карточка
А. Каряка
Желтая карточка
А. Ропотан
Замена
М. Ахметович
️️️️
Ш. Бибилов
Желтая карточка
М. Плешан
ГОЛ! 1:0!
Д. Бояринцев
Пас отдал
Р. Нахушев
Замена
Н. Маляров
️️️️
И. Максимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
18
Петр Вашек
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
17
Алексей Ребко
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
7
Денис Бояринцев
(К)
ЛП
19
Адриан Ропотан
ЦП
9
Алан Гатагов
ЦП
8
Сергей Омельянчук
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
12
Дани Бондарв
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЛП
78
Илья Максимов
ОП
23
Михайта Плешан
(К)
ОП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
83
Александр Харитонов
ПП
21
Шота Бибилов
ЦФ
Томь
25
Илья Чебану
ВР
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
9
Александр Шуленин
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
4-4-2
18
Вашек
55
Нахушев
22
Николов
17
Ребко
26
Строев
7
Бояринцев
19
Ропотан
9
Гатагов
8
Омельянчук
16
Хазов
97
Портнягин
4-2-3-1
41
Кержаков
12
Бондарв
88
Григалава
25
Буйволов
3
Гетигежев
78
Максимов
23
Плешан
83
Харитонов
20
Аджинджал
5
Каряка
21
Бибилов
55
Нахушев
22
Овсянников
22
Овсянников
55
Нахушев
16
Хазов
10
Сазонов
10
Сазонов
16
Хазов
9
Гатагов
9
Погребняк
9
Погребняк
9
Гатагов
78
Максимов
7
Маляров
7
Маляров
78
Максимов
20
Аджинджал
28
Рыжков
28
Рыжков
20
Аджинджал
21
Бибилов
90
Ахметович
90
Ахметович
21
Бибилов
Остались в запасе
Томь
Волга
25
Илья Чебану
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
31
Виталий Астахов
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
9
Александр Шуленин
ЦП
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
Остались в запасе
31
Виталий Астахов
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
9
Александр Шуленин
ЦП
Статистика матча Томь - Волга
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
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Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
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Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Демешко Игорь (г. Химки)
Деушев Ринат (г. Москва).
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 13:40 (прямая)
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